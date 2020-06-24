Умер легендарный тренер Карпат Дячук-Ставицкий
На 74-м году жизни перестало биться сердце известного львовского тренера и функционера Юрия Дячука-Ставицкого.
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Об этом сообщила пресс-служба "Карпат".
Отмечается, что Дячук-Ставицкий умер после тяжелой и продолжительной болезни.
Под руководством специалиста "Карпаты" стали первым представителем Первой лиги, который вышел в полуфинал Кубка Украины. Также Дячук-Ставицкий входил в тренерский штаб Мирона Маркевича - команда под их руководством в 1998-м году заняла третье место в чемпионате Украины и выступала в Кубке УЕФА.
Много лет функционер работал в структуре "Карпат" на должности вице-президента и спортивного директора, а также развивал детско-юношеский футбол клуба.
УНИАН ранее сообщал о том, что ушел из жизни итальянский тренер, который выигрывал Кубок УЕФА.
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