Умер легендарный тренер Карпат Дячук-Ставицкий

В последние годы специалист имел серьезные проблемы со здоровьем.

На 74-м году жизни перестало биться сердце известного львовского тренера и функционера Юрия Дячука-Ставицкого.

Читайте такжеВ семье легенды Милана произошла трагедия

Об этом сообщила пресс-служба "Карпат".

Отмечается, что Дячук-Ставицкий умер после тяжелой и продолжительной болезни.

Под руководством специалиста "Карпаты" стали первым представителем Первой лиги, который вышел в полуфинал Кубка Украины. Также Дячук-Ставицкий входил в тренерский штаб Мирона Маркевича - команда под их руководством в 1998-м году заняла третье место в чемпионате Украины и выступала в Кубке УЕФА.

Много лет функционер работал в структуре "Карпат" на должности вице-президента и спортивного директора, а также развивал детско-юношеский футбол клуба.

УНИАН ранее сообщал о том, что ушел из жизни итальянский тренер, который выигрывал Кубок УЕФА.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram