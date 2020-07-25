Луческу дважды пытался вернуться в Шахтер: стали известны подробности

Президент "горняков" Ринат Ахметов оба раза отказал румынскому специалисту.

Новый главный тренер "Динамо" Мирча Луческу дважды пытался вернуться в донецкий "Шахтер".

Информацию, которая ранее появилась в СМИ, подтвердил директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов, добавив, что румынский специалист два раза предлагал свои услуги.

"Луческу дважды после ухода предлагал свои услуги, чтобы вернуться в "Шахтер". Дважды Ахметов отказывал. Первый раз - по истечению контракта Фонсеки. Контракт был заключен на два года, потом решалось, останется он или нет.

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Президент "Шахтера" был склонен продлить, Фонсека тоже, но переговоры шли достаточно сложно. Но потом произошла пролонгация, Фонсека продолжил работу с "Шахтером". Когда Фонсекой заинтересовалась "Рома", Луческу вновь предлагал свои услуги Ринату Ахметову. И вновь Ринат Ахметов отказал в этом предложении. Так было дважды - дважды последовал отказ", - рассказал Денисов в эфире "Футбол 1/2/3".

Он также подчеркнул, что в 2016 году "Шахтер" не стал продлевать контракт с Луческу, так как, по мнению Рината Ахметова, "команда перестала прогрессировать":

"В сезоне 2015/2016 зимой, когда еще было примерно равенство очков с "Динамо", Ахметов поручил менеджменту "Шахтера" заняться поиском нового тренера. Это было не спонтанное решение. Луческу и Спиридон рассчитывали, что выход в полуфинал ЛЕ даст им пролонгацию контракта. Но точно знаю из разговоров с президентом "Шахтера", даже если бы Луческу выиграл Лигу Европы, клуб не продлил бы с ним контракт".

Напомним, Луческу провел в "Шахтере" двенадцать лет и выиграл с клубом 22 трофея. После "горняков" он возглавлял "Зенит" и сборную Турции. 23 июля румын был представлен в качестве главного тренера "Динамо".

УНИАН также сообщал о том, что экс-игрок "Шахтера" выразил мнение, что Луческу сможет улучшить игру "Динамо".

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