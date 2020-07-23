"В отличной форме": экс-игрок Шахтера считает, что Луческу сможет улучшить игру Динамо

Для Вячеслава Шевчука назначение Мирчи Луческу стало "неожиданной новостью".

Бывший защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился своим мнением о назначении Мирчи Луческу на пост главного тренера киевского "Динамо".

"Думаю, "Динамо" он нужен был. Киевляне хотят бороться за чемпионство, поэтому ищут варианты, которые помогут им вернуться в борьбу за чемпионский титул. Я думаю, Луческу - опытный тренер, и сможет изменить игру. В "Динамо" остались нормальные игроки, а Мистер любит работать с молодыми игроками. Поэтому, вполне возможно, что он сможет улучшить игру "Динамо", - цитирует Шевчука meta-ratings.com.ua.

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"Мистер в отличной форме и отлично разбирается в футболе. В последний раз я видел Мистера около года назад в Киеве. Он чувствует и живет современным футболом, постоянно смотрит, наблюдает и развивается", - добавил экс-футболист.

Шевчук также отметил, что для него это "неожиданная новость": "Я общался с Луческу две недели назад. Но потом не звонил".

Напомним, о назначении Луческу было объявлено 23 июля. Румын подписал контракт по схеме "2+1".

УНИАН также сообщал о том, что легенда "Динамо" Олег Блохин эмоционально раскритиковал решение назначить Луческу тренером киевлян.

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