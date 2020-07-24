Луческу два года назад пытался вернуться в Шахтер - СМИ

Румынский специалист был готов заменить Паулу Фонсеку.

Новоиспеченный главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу пытался во второй раз стать главным тренером донецкого "Шахтера".

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Об этом сообщает Football.ua.

По информации источников портала, близких к "горнякам", в 2018-м году румынский специалист хотел вновь возглавить донецкий клуб, когда у тогда действующего наставника команды Паулу Фонсеки истекал контракт.

Луческу предложил свои услуги дончанам, но получил отказ. Затем "Шахтер" подписал с Фонсекой новое соглашение. После его отставки на пост главного тренера был приглашен Луиш Каштру.

Напомним, о назначении Луческу в "Динамо" было объявлено 23 июля. Румын подписал контракт по схеме "2+1". Это вызвало бурную реакцию болельщиков в сети.

УНИАН ранее также сообщал о том, что легенда "Динамо" Олег Блохин эмоционально раскритиковал решение назначить Луческу тренером киевлян.

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