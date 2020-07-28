цей матеріал доступний українською

"Не могу подтвердить": Луческу отказался вносить ясность в свое будущее в Динамо

09:34, 28 июля 2020
Футбол
288 0
Луческу возглавил Динамо, но еще не приступил к работе / фото ФК Шахтер

Читайте также"Хочу, чтобы болельщики были довольны": Луческу пообещал исправить плохие результаты Динамо

Специалиста цитирует Sport24.

"Я не могу ничего подтвердить. Сейчас я не могу говорить с журналистами по поводу своего будущего", - заявил румынский тренер.

Напомним, после информации об уходе Луческу, которую опубликовало румынское издание, у тренера состоялся разговор с президентом "Динамо" Игорем Суркисом. Руководитель клуба позже заявил, что румынский специалист остается на своей должности.

Отметим, что Луческу был недоволен "враждебностью" со стороны ультрас клуба и тем давлением, которое было оказано на него после назначения на пост главного тренера "Динамо".

УНИАН ранее сообщал о том, что Суркис высказался о приглашении Луческу в "Динамо".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter