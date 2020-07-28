"Не могу подтвердить": Луческу отказался вносить ясность в свое будущее в Динамо
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу не стал прямо опровергать свой уход с поста.
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Специалиста цитирует Sport24.
"Я не могу ничего подтвердить. Сейчас я не могу говорить с журналистами по поводу своего будущего", - заявил румынский тренер.
Напомним, после информации об уходе Луческу, которую опубликовало румынское издание, у тренера состоялся разговор с президентом "Динамо" Игорем Суркисом. Руководитель клуба позже заявил, что румынский специалист остается на своей должности.
Отметим, что Луческу был недоволен "враждебностью" со стороны ультрас клуба и тем давлением, которое было оказано на него после назначения на пост главного тренера "Динамо".
УНИАН ранее сообщал о том, что Суркис высказался о приглашении Луческу в "Динамо".
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