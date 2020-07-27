"Я не забирал его из Шахтера": Суркис высказался о приглашении Луческу в Динамо

Президент "Динамо" надеется, что фанаты будут радоваться успехам команды при Мирче Луческу.

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал приглашение Мирчи Луческу на пост главного тренера команды.

"Зачем я пригласил тренера, который 12 лет работал в "Шахтере"? Я не хочу это обсуждать. Будет пресс-конференция, вы на ней все услышите", - сказал президент "Динамо" "Спорт-Экспрессу".

Суркис считает, что болельщики "Динамо" изменят свое мнение, когда команда начнет добиваться результатов:

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"Думаю, у нас умные фанаты. Они поймут, что когда команда начнет прогрессировать и показывать качественный футбол, то такова профессиональная тренерская работа. И потом я не забирал Луческу из "Шахтера". Он был свободен. Я имею право пригласить того специалиста, кого посчитаю нужным. На мой взгляд, Мирча огромный профессионал и большой мотиватор. Уверен, он принесет пользу "Динамо". А если люди искренне болеют за нашу команду, то они должны будут радоваться успехам при этом тренере".

Также Суркис подтвердил, что Луческу остается главным тренером "Динамо", несмотря на скандальную ситуацию с его возможным уходом:

"Луческу - главный тренер киевского "Динамо". Я больше не хочу ничего обсуждать".

Напомним, 27 июля румынское издание опубликовало заявление Луческу об уходе из "Динамо" из-за враждебности со стороны ультрас клуба. Позже у румынского тренера состоялся разговор с Суркисом, по итогам которого Луческу передумал покидать свой пост.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что экс-форвард "Шахтера" назвал "своеобразными" человеческие качества Луческу.

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