Гол Роналду не помог Ювентусу избежать поражения от Милана (видео)

Действующий чемпион вел со счетом 2:0, но в итоге потерпел поражение.

В 31-м туре итальянской Серии А состоялось одно из классических противостояний - "Милан" принимал "Ювентус".

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Поединок завершился неожиданной победой хозяев со счетом 4:2.

Все голы были забиты уже после перерыва. На старте второго тайма казалось, что "Ювентус" решил исход встречи. На 47-й минуте отличился Рабьо, а на 53-й - Роналду, сделав счет 2:0.

Однако на 62-й минуте Ибрагимович сократил отставание "Милана", а затем "россонери" смогли забить два гола за две минуты. Сначала Кессье сравнял счет, а затем Леау вывел хозяев вперед. Окончательный счет на 81-й минуте установил вингер "Милана" Ребич.

Этот результат не изменил ситуацию в чемпионской гонке, так как "Лацио" в этом туре проиграл "Лечче". "Юве" продолжает лидировать и опережать римлян на семь очков. "Милан" имеет в активе 49 пунктов и занимает пятое место.

"Милан" - "Ювентус" - 4:2

Голы: Ибрагимович, 62 (пенальти), Кессье, 66, Леау, 67, Ребич, 81 - Рабио, 47, Роналду, 53

"Милан": Доннарумма, Конти (Калабрия, 82), Кьер, Романьоли, Эрнандес, Кессье, Беннасер, Салемакерс (Леау, 60), Пакета (Чалханоглу, 46), Ребич (Крунич, 82), Ибрагимович

"Ювентус": Щесны, Куадрадо, Бонуччи, Ругани, Данило, Бентанкур (Мураторе, 90+4), Пьянич (Рэмси, 70), Рабьо (Матюиди, 69), Бернардески, Игуаин (Дуглас Коста, 69), Роналду

Предупреждения: Пакета, Беннасер, Ребич, Конти - Бонуччи

Видеообзор поединка опубликовал официальный YouTube-канал Серии А.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Ювентус" потерпел поражение в финале Кубка Италии.

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