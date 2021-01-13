За 120 минут игрового времени "Милан" и "Торино" победителя не выявили.

В 1/8 финала Кубка Италии "Милан" принимал дома "Торино". В основное и дополнительное время команды голов не забили. Поэтому путевка в четвертьфинал решалась в серии послематчевых пенальти.

Игроки "Милана" были хладнокровнее и забили все свои одиннадцатиметровые удары. Голкипер миланцев Чиприан Тэтэрушану отбил пенальти, который пробивал Томас Ринкон.

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Публику поразило, что в наиболее ответственный момент инициативу проявил вратарь "Торино" Ваня Милинкович-Савич. Он пошел выполнять пятый удар, сделал большой разбег и без шансов для коллеги по амплуа пробил на силу в "девятку". Впрочем, это не спасло "Торино" от поражения. Хакан Чалханоглу не промахнулся и забил победный мяч.

В следующем раунде Кубка Италии, в четвертьфинале, "Милан" сыграет против победителя пары "Фиорентина" - "Интер", которые встретятся 13 января. Начало встречи в 16:00 по киевскому времени.

Кубок Италии. Раунд 1/8.

"Милан - "Торино" - 0:0 (5:4)

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Автор: Budrin Artem