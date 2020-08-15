цей матеріал доступний українською

Украинский футболист Швед перешел из Селтика в бельгийский клуб (видео)

17:23, 15 августа 2020
Футбол
99 0
Швед уже прибыл в расположение Мехелена / фото kvmechelen.be

Читайте такжеНаложили швы: футболист сборной Украины травмировал пенис во время матча в Бельгии (фото)

Об этом сообщила пресс-служба бельгийцев.

Стороны заключили сделку на весь следующий сезон. Также у "Мехелена" есть право выкупа игрока.

Новый клуб украинца в прошлом сезоне занял шестое место в чемпионате Бельгии и остался без еврокубков.

"Мехелен" опубликовал официальную презентацию новичка в Twitter:

Напомним, Швед перешел в "Селтик" в мае 2019 года из "Карпат", но закрепиться в составе шотландского гранда ему не удалось. 23-летний футболист провел за команду всего три матча и забил один гол.

Действующий контракт Шведа с "Селтиком" действует до лета 2023 года.

В феврале стало известно, что "Селтик" исключил хавбека из заявки на Лигу Европы из-за незнания английского языка.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перевод: Данил Слесь

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter