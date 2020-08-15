Украинский футболист Швед перешел из Селтика в бельгийский клуб (видео)

Полузащитник будет играть за "Мехелен" на правах аренды.

Украинский полузащитник Марьян Швед на правах аренды перешел из шотландского "Селтика" в бельгийский "Мехелен".

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Об этом сообщила пресс-служба бельгийцев.

Стороны заключили сделку на весь следующий сезон. Также у "Мехелена" есть право выкупа игрока.

Новый клуб украинца в прошлом сезоне занял шестое место в чемпионате Бельгии и остался без еврокубков.

"Мехелен" опубликовал официальную презентацию новичка в Twitter:

🇺🇦⚽️ Hij is nog wat verlegen, maar wat kan onze nieuwkomer Marian toch lekker ballen 😎 #nomatterwhatpic.twitter.com/HKuer4ciYd — KV Mechelen (@kvmechelen) August 15, 2020

Напомним, Швед перешел в "Селтик" в мае 2019 года из "Карпат", но закрепиться в составе шотландского гранда ему не удалось. 23-летний футболист провел за команду всего три матча и забил один гол.

Действующий контракт Шведа с "Селтиком" действует до лета 2023 года.

В феврале стало известно, что "Селтик" исключил хавбека из заявки на Лигу Европы из-за незнания английского языка.

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Перевод: Данил Слесь