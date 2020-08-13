Манчестер Сити - Лион: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" - фаворит матча против "Лиона".

15 августа в заключительном четвертьфинале Лиги чемпионов в Лиссабоне встретятся "Манчестер Сити" и "Лион".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити - Лион.

Команды определят победителя по итогам одного матча.

Букмекеры считают "Ман Сити", за который выступает украинец Александр Зинченко, фаворитом в борьбе за путевку в полуфинал.

На победу "горожан" по итогам основного времени матча дается коэффициент 1,25, на ничейный результат - 6,30, тогда как на победу "Лиона" - 12,50.

На проход "Ман Сити" в следующий этап букмекеры выставили близкий к минимальному коэффициент 1,09. В то же время на триумф "Лиона" можно поставить с коэффициентом 8,20.

Манчестер Сити - Лион: перед матчем

"Манчестер Сити" в текущем розыгрыше ЛЧ уверенно занял первое место в своей группе, а в 1/8 финала прошел мадридский "Реал" - 2:1, 2:1.

"Лион" занял второе место в группе G, не потерпев ни одного поражения, но пропустив вперед "РБ Лейпциг". В 1/8 финала французский клуб сенсационно выбил "Ювентус" за счет выездного гола - 1:0, 1:2.

В АПЛ 2019-2020 "Ман Сити" финишировал на втором месте. Во Франции чемпионат был завершен досрочно, и "Лион" занял итоговую седьмую позицию.

Победитель этой пары в полуфинале встретится с победителем противостояния "Барселоны" и "Баварии".

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Автор: Антон Дударь