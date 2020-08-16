"Сезон новый, результат старый": в Ман Сити прокомментировали вылет из Лиги чемпионов

Хосеп Гвардиола и Кевин де Брюйне подвели итоги матча против "Лиона"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола и полузащитник команды Кевин де Брюйне прокомментировали поражение от "Лиона" со счетом 1:3 в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Слова тренера и игрока приводит BBC.

"Мы создали больше шансов и чаще били. В первые 20-25 минут нам не удавалось найти свободные зоны для атаки. Во втором тайме все было хорошо. Я чувствовал, что мы сильнее. Но в этом турнире надо играть идеально", - сказал Гвардиола "Мы многое сделали правильно, но этого не хватило. Мы ошибались в штрафных площадях в ключевые моменты. Конечно, мы разочарованы. Теперь отправляемся на каникулы, а потом начнем все с начала", - добавил тренер.

"Однажды мы все же прорвемся в полуфинал. Нам нужно прорваться через этот барьер. По итогам нескольких лет команда заслужила это", - подытожил испанец.

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Де Брюйне подчеркнул:

"Сезон новый, результат старый. В первом тайме мы были недостаточно хороши. Во втором действовали действительно здорово. Смогли сравнять счет и имели несколько моментов. А потом счет стал 1:2 и 1:3". "Во втором тайме мы оказывали на них серьезное давление. Мы играли в более атакующем ключе. Если бы при счете 1:2 Стерлинг забил, то стало бы 2:2, но они забили сами, и все было кончено. "Лион" создал не так много моментов, но нам нужно вынести из этого урок", - также сказал игрок.

"Манчестер Сити": при Гвардиоле - без полуфинала

"Манчестер Сити" проиграл в четвертьфинале Лиги чемпионов "Лиону" со счетом 1:3.

Под руководством Хосепа Гвардиолы "Ман Сити" не удается пробиться в полуфинал Лиги чемпионов. В последний раз "горожане" пробивались в 1/2 финала в сезоне 2015-2016 под руководством Мануэля Пеллегрини.

В сезоне 2016-2017 "Ман Сити" покинул ЛЧ на стадии 1/8 финала, уступив "Монако" (5:3, 1:3). В следующем сезоне в 1/4 финала команда проиграла "Ливерпулю" (0:3, 1:2). В сезоне 2018-2019 также на четвертьфинальной стадии "Сити" выбил из борьбы "Тоттенхэм" (0:1, 4:3).

В последний раз команды Гвардиолы выходили в финал ЛЧ еще в 2011 году, когда "Барселона" выиграла турнир.

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Автор: Антон Дударь