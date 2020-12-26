"Маккаби" Тель-Авив объявил о расставании с Георгиосом Донисом.

Руководство тель-авивского "Маккаби", который стал соперником "Шахтера" в 1/16 финала Лиги Европы, уволило главного тренера команды Георгиоса Дониса.

Об этом проинформировал официальный сайт "Маккаби".

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Отметим, что "Маккаби" вышел из своей группы в Лиге Европы, а в чемпионате Израиля идет на третьем месте.

Как сообщает terrikon, увольнение тренера связано в первую очередь не с результатами команды.

В "Маккаби" заявили, что решение уволить тренера связано с ухудшением отношений между ним и игроками. Однако в интервью греческим СМИ Донис обвинил руководителей израильского клуба во лжи и интригах. Он пригрозил раскрыть информацию, которую узнал после своей отставки. По словам тренера, его увольнение планировал менеджмент клуба.

"В последние дни было сказано много неправды, и если это будет продолжаться, я опубликую информацию, полученную от игроков, в Instagram", - сказал Донис.

"В футболе меня больше ничего не может удивить. Но отношение администрации клуба в этот период со всеми дополнительными проблемами было крайне неутешительным. Хочу сказать, что в последние четыре месяца я сделал все возможное для "Маккаби", и пусть меня по этому оценивают", - добавил он.

"Маккаби" - "Шахтер": что нужно знать

"Маккаби" Тель-Авив является чемпионом Израиля сезона 2019-2020.

В еврокубках команда начинала свой путь в квалификации Лиги чемпионов, но вылетела от "Зальцбурга", после чего заняла второе место в группе Лиги Европы с "Вильярреалом", "Сивасспором" и "Карабахом".

"Шахтер" начал свой путь в еврокубках сезона 2020-2021 с группового этапа Лиги чемпионов. "Горняки" набрали 8 очков и заняли третье место в группе с "Реалом", "Боруссией" Менхенгладбах и "Интером".

Ранее друг против друга "Шахтер" и тель-авивский "Маккаби" не играли.

Матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 18 и 25 февраля.

В "Шахтере" остались довольны жребием Лиги Европы.

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Автор: Антон Дударь