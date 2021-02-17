Манор Соломон может сыграть у себя на родине / фото ФК Шахтер
18 февраля донецкий "Шахтер" проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против израильского "Маккаби". Команды сыграют на стадионе "Блумфилд" в Тель-Авиве.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Маккаби - Шахтер.
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Маккаби - Шахтер: где смотреть матч
Матч "Маккаби" - "Шахтер" начнется в 22.00.
Трансляция матча будет доступна на телеканале "Футбол 2". За час до игры стартует программа "Шлях до Гданська", в рамках которой эксперты обсудят шансы команд.
Также в прямом эфире матч можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO.
"Маккаби" - "Шахтер": перед матчем
- "Маккаби" Тель-Авив является чемпионом Израиля сезона 2019-2020.
- В еврокубках команда начинала свой путь в квалификации Лиги чемпионов, но вылетела от "Зальцбурга", после чего заняла второе место в группе Лиги Европы с "Вильярреалом", "Сивасспором" и "Карабахом".
- "Шахтер" начал свой путь в еврокубках сезона 2020-2021 с группового этапа Лиги чемпионов. "Горняки" набрали 8 очков и заняли третье место в группе с "Реалом", "Боруссией" Менхенгладбах и "Интером".
- В "Шахтере" остались довольны жребием Лиги Европы.
- В первом матче УПЛ 2021 года "Шахтер" неожиданно потерял очки с "Колосом". У "Маккаби" во внутреннем чемпионате Израиля продолжается победная серия из 6-и матчей подряд. Команда занимает второе место.
- Судить матч "Маккаби" - "Шахтер" будет француз Франсуа Летексье.
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