"Шахтер" начнет выступление в плей-офф Лиги Европы матчем в Израиле.

18 февраля донецкий "Шахтер" проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против израильского "Маккаби". Команды сыграют на стадионе "Блумфилд" в Тель-Авиве.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Маккаби - Шахтер.

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Маккаби - Шахтер: где смотреть матч

Матч "Маккаби" - "Шахтер" начнется в 22.00.

Трансляция матча будет доступна на телеканале "Футбол 2". За час до игры стартует программа "Шлях до Гданська", в рамках которой эксперты обсудят шансы команд.

Также в прямом эфире матч можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO.

"Маккаби" - "Шахтер": перед матчем

"Маккаби" Тель-Авив является чемпионом Израиля сезона 2019-2020.

В еврокубках команда начинала свой путь в квалификации Лиги чемпионов, но вылетела от "Зальцбурга", после чего заняла второе место в группе Лиги Европы с "Вильярреалом", "Сивасспором" и "Карабахом".

"Шахтер" начал свой путь в еврокубках сезона 2020-2021 с группового этапа Лиги чемпионов. "Горняки" набрали 8 очков и заняли третье место в группе с "Реалом", "Боруссией" Менхенгладбах и "Интером".

В "Шахтере" остались довольны жребием Лиги Европы.

В первом матче УПЛ 2021 года "Шахтер" неожиданно потерял очки с "Колосом". У "Маккаби" во внутреннем чемпионате Израиля продолжается победная серия из 6-и матчей подряд. Команда занимает второе место.

Судить матч "Маккаби" - "Шахтер" будет француз Франсуа Летексье.

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Автор: Антон Дударь