"Горняки" не смогли обыграть "Колос" в Киеве.

В рамках 14-го тура Украинской Премьер-лиги действующий чемпион "Шахтер" играл против "Колоса". Встреча прошла на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского и завершилась вничью - 0:0.

Матч должен был состояться 13 февраля, однако из-за погодных условий был перенесен из Ковалевки в Киев на 14 февраля.

Читайте также"Вы серьезно?": Шахтер возмутился отсутствием Каштру в списке номинантов на награду тренеру года в Украине"Шахтер" владел инициативой, но не смог воплотить ее в забитые мячи. Во втором тайме после удара Евгения Коноплянки мяч попал в штрафной в руку сопернику, но свисток арбитра промолчал. После этого Коноплянка пытался затолкать мяч в ворота, но помешал защитник.

В компенсированное время VAR решил не назначать пенальти в ворота "Колоса" после падения Фернандо.

"Колос" проводил матч без форварда Евгения Селезнева, контракт с которым еще не разорван, однако в заявке на игру его не было.

Клуб из Ковалевки отобрал очки у "Шахтера" впервые в шести личных встречах.

"Шахтер" набрал 30 очков и отпустил "Динамо" в турнирной таблице на 3 очка. У "Колоса" - 19 очков и седьмая позиция.

"Колос" - "Шахтер" - 0:0

"Колос": Волынец, Кравченко, Гавриш, Петров, Черноморец, Богданов (Милько, 77), Задоя, Антюх (Исаенко, 86), Ориховский (Костышин, 54), Хлебас (Данфа, 46), Лысенко

"Шахтер": Трубин, Додо, Кривцов, Витао (Майкон, 83), Матвиенко (Соломон, 82), Степаненко, Алан Патрик (Маркос Антонио, 77), Марлос, Тайсон, Коноплянка (Тете, 60), Мораес (Фернандо, 77)

Предупреждения: Петров, Антюх, Богданов, Черноморец, Костышин, Кравченко

Видеообзор матча от телеканалов "Футбол 1,2,3".

Украинская Премьер-лига: 14-й тур

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Автор: Антон Дударь