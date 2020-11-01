Один из лидеров чемпионата Украины "Ворскла" в гостях проиграла "Львову" в матче 8-го тура.
Полтавчане потерпели минимальное поражение - 0:1.
При этом на 9-й компенсированной ко второму тайму минуте "Ворскла" могла избежать поражения, однако Ибрагим Кане не реализовал пенальти - Орест Костик парировал удар с "точки".
Для "Ворсклы" это поражение стало первым в восьми турах УПЛ.
"Львов" проводил первый матч под руководством исполняющего обязанности главного тренера Виталия Шумского.
Полтавчане, у которых в активе 15 очков, опустились на третье место в турнирной таблице.
"Львов" одержал первую победу в сезоне, набрал 4 очка и поднялся на 13-е место в таблице.
ПФК "Львов" - "Ворскла" - 1:0
Гол: Ныч, 27
ПФК "Львов": Костик, Махмутович, Сабино, Михоуби, Грисьо (Ю. Кравчук, 79), Айнсалу (Якимец, 70), Шина, Клименчук, Чиряк (Эрнест, 69), Казлаускас (Кошман, 90+1), Ныч
"Ворскла": Резник, Яворский, Чеснаков, Якубу, Пердута, Челядин (Щербак, 46), Скляр, Ребенок (Д. Кравчук, 72), Степанюк (Васин, 81), Кане, Кулач (Пешич, 23)
Предупреждения: Ныч, Грисьо, Махмутович, Сабино, Михоуби - Кулач, Щербак, Кане
Украинская Премьер-лига: 8-й тур
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