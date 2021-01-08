Бразилец Луизао уже выступал за "Ворсклу" в прошлом сезоне.

"Ворскла" объявила о третьем трансфере в зимнее межсезонье - полтавчане подписали бразильского полузащитника Луизао.

Об этом сообщает официальный сайт "Ворсклы".

22-летний Луизао перешел в "Ворсклу" из "Порту" и подписал полноценный контракт с полтавчанами. Его контракт рассчитан до конца 2022 года.

Луизао уже выступал за "Ворсклу" в прошлом сезоне на правах аренды, проведя 20 матчей и забив 1 гол в УПЛ.

Бразилец является воспитанником "Сан-Паулу", а в "Порту" перешел в 2017 году. Он провел за первую команду португальского клуба только 1 матч, а за дубль сыграл в 64 поединках.

Ранее "Ворскла" подписала игрока сборной Люксембурга, а также футболиста-блогера.

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После первого круга "Ворскла" набрала 20 очков и занимает пятое место в таблице УПЛ. При этом полтавчане долгое время находились в лидерах чемпионата.

Полтавчане неудачно завершили год, не сумев выиграть в трех турах подряд (два поражения и ничья).

В Кубке Украины "Ворскла" вылетела в 1/8 финала, проиграв "Агробизнесу".

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Автор: Антон Дударь