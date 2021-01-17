В центральном матче 19-го тура чемпионата Англии голов не забивали.

В матче 19-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" приехал в гости к "Ливерпулю".

Команды сыграли крайне осторожный поединок. Ворота обоих коллективов остались "сухими". Судья Пол Тирни зафиксировал нулевую ничью. Таким образом, манкунианцы сохраняют первую строчку в турнирной таблице, а действующий чемпион Англии должен догонять лидера.

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Английская Премьер-лига. 19-й тур.

"Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" - 0:0

"Ливерпуль": Алиссон - Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Александер-Арнольд – Шакири (Джонс, 76), Вейналдум (Милнер, 89), Тьяго – Мане, Фирмино (Ориги, 84), Салах.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Шоу, Магвайр, Линделеф, Ван-Биссака – Мактоминей, Фред – Погба, Фернандеш (Гринвуд, 90), Рашфорд – Марсиаль (Кавани, 61).

Предупреждения: Шакири, 32, Фабиньо, 65 – Рашфорд, 90+4

Арбитр: Пол Тирни (Ланкашир, Англия).

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль, Англия).

Напомним, что 24 января команды сыграют в рамках Кубка Англии на стадии 1/16 финала.

Обзор матча к вашему вниманию:

АПЛ: положение команд

"Манчестер Юнайтед" (37 очков) остается на вершине таблицы. "Лестер" в активе имеет 35 очков и занимает вторую строчку.

В зоне Лиги чемпионов также идут "Ливерпуль" (34 очка) и "Тотнем" (33 пункта).

"Ман Сити" потенциально может ворваться в топ-четверку. Для этого "горожане " должны выиграть свой матч в запасе.

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Автор: Budrin Artem