В матче 19-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" приехал в гости к "Ливерпулю".
Команды сыграли крайне осторожный поединок. Ворота обоих коллективов остались "сухими". Судья Пол Тирни зафиксировал нулевую ничью. Таким образом, манкунианцы сохраняют первую строчку в турнирной таблице, а действующий чемпион Англии должен догонять лидера.
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Английская Премьер-лига. 19-й тур.
"Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" - 0:0
"Ливерпуль": Алиссон - Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Александер-Арнольд – Шакири (Джонс, 76), Вейналдум (Милнер, 89), Тьяго – Мане, Фирмино (Ориги, 84), Салах.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Шоу, Магвайр, Линделеф, Ван-Биссака – Мактоминей, Фред – Погба, Фернандеш (Гринвуд, 90), Рашфорд – Марсиаль (Кавани, 61).
Предупреждения: Шакири, 32, Фабиньо, 65 – Рашфорд, 90+4
Арбитр: Пол Тирни (Ланкашир, Англия).
Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль, Англия).
Напомним, что 24 января команды сыграют в рамках Кубка Англии на стадии 1/16 финала.
Обзор матча к вашему вниманию:
АПЛ: положение команд
- "Манчестер Юнайтед" (37 очков) остается на вершине таблицы. "Лестер" в активе имеет 35 очков и занимает вторую строчку.
- В зоне Лиги чемпионов также идут "Ливерпуль" (34 очка) и "Тотнем" (33 пункта).
- "Ман Сити" потенциально может ворваться в топ-четверку. Для этого "горожане " должны выиграть свой матч в запасе.
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