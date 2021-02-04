Действующий чемпион не смог набрать очки в игре с "Брайтоном".

В рамках 22-го тура Английской Премьер-лиги "Ливерпуль" на "Энфилде" проиграл "Брайтону".

Единственный гол в матче во втором тайме забил полузащитник "Брайтона" Стивен Альсате.

Читайте такжеЯрмоленко не помог: Вест Хэм проиграл Ливерпулю в АПЛ (видео)Для "Ливерпуля" это поражение стало вторым подряд на своем поле после того, как "красные" прервали феноменальную беспроигрышную серию на "Энфилде" из 68 матчей подряд.

"Ливерпуль" проиграл "Брайтону" на своем поле в АПЛ впервые с 1982 года.

Отметим также, что "Брайтон" одержал вторую подряд победу над клубом из "Большой шестерки" АПЛ - в предыдущем туре команде удалось обыграть "Тоттенхэм".

"Ливерпуль" - "Брайтон" - 0:1

Гол: Альсате, 56

"Ливерпуль": Келлехер, Александер-Арнолд, Филлипс, Хендерсон, Робертсон, Тиаго Алькантара, Вейналдум (Окслейд-Чемберлен, 64), Милнер, Шакири (Ориги, 64), Салах, Фирмино (Джонс, 79)

"Брайтон": Санчес, Данк, Уэбстер, Берн, Уайт, Марч (Лаллана, 67), Биссума, Альсате, Гросс, Троссард (Зекири, 87), Мопе (Коннолли, 83)

Видео обзор матча опубликовал YouTube-канал Setanta Sports Ukraine.

АПЛ: положение команд

После 22-го тура "Ливерпуль" опустился на четвертое место. У "красных" - 40 очков.

В тройке лидеров "Лестер" (42 очка), "Манчестер Юнайтед" (44), который ранее разгромил соперника со счетом 9:0, и "Манчестер Сити" (47), у которого еще есть матч в запасе.

"Брайтон", у которого 24 очка, занимает 15-е место.

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Автор: Антон Дударь