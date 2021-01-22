"Ливерпуль" в чемпионате Англии не может победить уже пятую игру подряд.

В матче 18-го тура чемпионата Англии случилась главная сенсация всего футбольного дня. "Ливерпуль" на своей домашней арене "Энфилд" проиграл одному из аутсайдеров АПЛ "Бернли". Подопечные Юргена Клоппа прервали свою удивительную серию.

Последний раз "мерсисайдцы" проигрывали дома еще в апреле 2017-го года. С того момента ровно 68 матчей подряд они не знали поражений в родной крепости.

Единственный гол в матче случился под конец игры. На 83-й минуте вратарь "Ливерпуля" Алиссон нарушил правила. Гости получили право пробить пенальти. Эшли Барнс реализовал одиннадцатиметровый. В итоге 0:1 на табло.

Напомним, что в следующем туре "Ливерпуль" сыграет с "Тоттенхэмом". Матч состоится 28 января.

Английская Премьер-лига. 18-й тур.

"Ливерпуль" – "Бернли" - 0:1

"Ливерпуль": Алиссон - Робертсон, Фабиньо, Матип, Александер-Арнольд – Шакири (Минамино, 84), Вейналдум, Тьяго – Мане, Ориги (Фирмино, 57), Окслейд-Чемберлен (Салах, 57).

"Бернли": Поуп - Тэйлор (Питерс, 49), Ми, Тарковски, Лоутон – Макнил, Браунхилл, Вествуд, Брэйди (Гудмундссон, 65) – Барнс, Вуд

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль, Англия).

Обзор матча.

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АПЛ: положение команд

"Манчестер Юнайтед" (40 очков) на вершине таблицы. "Лестер" в активе имеет 38 очков и делит с "Ман Сити" вторую строчку, который тоже имеет 38 пунктов. Правда, у "горожан" есть игра в запасе.

"Ливерпуль" (34 очка) идет четвертым. "Тоттенхэм" на пятом месте с 33 очками.

"Бернли" поднялся на 16-е место. У них 19 очков.

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Автор: Будрин Артем