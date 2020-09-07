7 сентября состоялось восемь матчей 2-го тура группового этапа Лиги наций 2020-2021.
Результаты матчей
Лига А. Группа 1
Нидерланды - Италия - 0:1
Гол: Барелла, 45+1
Босния и Герцеговина - Польша - 1:2
Голы: Хайрадинович, 24 (с пенальти) - Глик, 45, Гросицки, 67
Положение команд: Италия - 4 очка, Нидерланды - 3, Польша - 3, Босния и Герцеговина - 1
Лига В. Группа 1
Австрия - Румыния - 2:3
Голы: Баумгартнер, 17, Онисиво, 81 - Алибек, 3, Григоре, 51, Максим, 70
Северная Ирландия - Норвегия - 1:5
Голы: Макнейр, 6 - М. Эльюнусси, 2, Холанд, 7, 58, Серлот, 19, 47
Положение команд: Румыния - 4 очка, Австрия - 3, Норвегия - 3, Северная Ирландия - 1
Лига В. Группа 2
Израиль - Словакия - 1:1
Голы: Эльмкис, 90+1 - Дюриш, 14
Чехия - Шотландия - 1:2
Голы: Пешек, 12 - Дайкс, 27, Кристи, 52 (с пенальти)
Положение команд: Шотландия - 4 очка, Чехия - 3, Израиль - 2, Словакия - 1
Лига С. Группа 4
Казахстан - Беларусь - 1:2
Голы: Аймбетов, 63 - Бордачев, 54, Лисакович, 87
Албания - Литва - 0:1
Гол: Д. Казлаускас, 52
Положение команд: Казахстан - 3 очка, Албания - 3, Беларусь - 3, Литва - 3
Лига наций: что нужно знать
- В розыгрыше Лиги наций 2020-2021 выступают 55 сборных, которые разбиты по группам в четырех Лигах (A, B, C и D). Матчи группового этапа проходят с 3 сентября по 17 ноября текущего года.
- Результаты Лиги наций: матчи 3 сентября, матчи 4 сентября, матчи 5 сентября, матчи 6 сентября.
- Победители четырех групп Лиги А выйдут в финальную стадию турнира, которая запланирована на 2, 3 и 6 июня 2021 года.
Команды, которые станут последними в своих группах, опустятся в дивизион рангом ниже, а победителей групп в Лигах B, C и D ждет повышение.
Победителем дебютного розыгрыша Лиги наций стала сборная Португалии.
Сборная Украины в первом матче Лиге наций 2020-2021 победила Швейцарию, а затем разгромно проиграла Испании.
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