Николо Барелла забивает победный мяч в ворота Нидерландов / фото REUTERS

Результаты матчей

Лига А. Группа 1

Нидерланды - Италия - 0:1

Гол: Барелла, 45+1

Босния и Герцеговина - Польша - 1:2

Голы: Хайрадинович, 24 (с пенальти) - Глик, 45, Гросицки, 67

Положение команд: Италия - 4 очка, Нидерланды - 3, Польша - 3, Босния и Герцеговина - 1

Босния и Герцеговина - Польша / фото REUTERS

Лига В. Группа 1

Австрия - Румыния - 2:3

Голы: Баумгартнер, 17, Онисиво, 81 - Алибек, 3, Григоре, 51, Максим, 70

Северная Ирландия - Норвегия - 1:5

Голы: Макнейр, 6 - М. Эльюнусси, 2, Холанд, 7, 58, Серлот, 19, 47

Положение команд: Румыния - 4 очка, Австрия - 3, Норвегия - 3, Северная Ирландия - 1

Эрлинг Холанд / фото REUTERS

Лига В. Группа 2

Израиль - Словакия - 1:1

Голы: Эльмкис, 90+1 - Дюриш, 14

Чехия - Шотландия - 1:2

Голы: Пешек, 12 - Дайкс, 27, Кристи, 52 (с пенальти)

Положение команд: Шотландия - 4 очка, Чехия - 3, Израиль - 2, Словакия - 1

Чехия - Шотландия / фото REUTERS

Лига С. Группа 4

Казахстан - Беларусь - 1:2

Голы: Аймбетов, 63 - Бордачев, 54, Лисакович, 87

Албания - Литва - 0:1

Гол: Д. Казлаускас, 52

Положение команд: Казахстан - 3 очка, Албания - 3, Беларусь - 3, Литва - 3

Казахстан - Беларусь / фото REUTERS

Лига наций: что нужно знать

  • В розыгрыше Лиги наций 2020-2021 выступают 55 сборных, которые разбиты по группам в четырех Лигах (A, B, C и D). Матчи группового этапа проходят с 3 сентября по 17 ноября текущего года. 
  • Результаты Лиги наций: матчи 3 сентября, матчи 4 сентября, матчи 5 сентября, матчи 6 сентября.
  • Победители четырех групп Лиги А выйдут в финальную стадию турнира, которая запланирована на 2, 3 и 6 июня 2021 года. 

  • Команды, которые станут последними в своих группах, опустятся в дивизион рангом ниже, а победителей групп в Лигах B, C и D ждет повышение. 

  • Победителем дебютного розыгрыша Лиги наций стала сборная Португалии.

  • Сборная Украины в первом матче Лиге наций 2020-2021 победила Швейцарию, а затем разгромно проиграла Испании.

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Автор: Антон Дударь