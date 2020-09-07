6 сентября состоялся ряд матчей второго тура группового этапа Лиги наций 2020-2021
Результаты матчей
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Лига А. Группа 4
Испания - Украина - 4:0
Голы: Рамос, 3 (с пенальти), 29, Фати, 32 Ферран Торрес, 84
Швейцария - Германия - 1:1
Голы: Видмер, 59 - Гюндоган, 15
Положение команд: Испания - 4 очка, Украина - 3, Германия - 2, Швейцария - 1
Лига В. Группа 3
Венгрия - Россия - 2:3
Голы: Шоллои, 62, Николич, 70 - Ан. Миранчук, 15, Оздоев, 34, Фернандес, 46
Сербия - Турция - 0:0
Положение команд: Россия - 6 очков, Венгрия - 3, Турция - 1, Сербия - 1
Лига В. Группа 4
Уэльс - Болгария - 1:0
Гол: Н. Уильямс, 90+5
Ирландия - Финляндия - 0:1
Гол: Йенсен, 64
Положение команд: Уэльс - 6 очков, Финляндия - 3, Ирландия - 1, Болгария - 1
Лига С. Группа 3
Словения - Молдова - 1:0
Гол: Бохар, 29
Косово - Греция - 1:2
Голы: Б. Бериша, 83 - Лимниос, 3, Сиовас, 52
Положение команд: Греция - 4 очка, Словения - 4, Косово - 1, Молдова - 1
Лига D. Группа 1
Андорра - Фарерские острова - 0:1
Гол: К. Ольсен, 32
Мальта - Латвия - 1:1
Голы: Нвоко, 16 - Гийомье, 26 (автогол)
Положение команд: Фарерские острова - 6 очков, Латвия - 2, Мальта - 1, Андорра - 1
Лига наций: что нужно знать
- В розыгрыше Лиги наций 2020-2021 выступают 55 сборных, которые разбиты по группам в четырех Лигах (A, B, C и D). Матчи группового этапа проходят с 3 сентября по 17 ноября текущего года. Команды сыграют дома и на выезде.
- Результаты Лиги наций: матчи 3 сентября, матчи 4 сентября, матчи 5 сентября
- Победители четырех групп Лиги А выйдут в финальную стадию турнира, которая запланирована на 2, 3 и 6 июня 2021 года.
Команды, которые станут последними в своих группах, опустятся в дивизион рангом ниже, а победителей групп в Лигах B, C и D ждет повышение.
Победителем дебютного розыгрыша Лиги наций стала сборная Португалии.
Сборная Украины в первом матче Лиге наций 2020-2021 победила Швейцарию.
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