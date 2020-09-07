Швейцария - Германия / фото REUTERS

Результаты матчей

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Лига А. Группа 4

Испания - Украина - 4:0

Голы: Рамос, 3 (с пенальти), 29, Фати, 32 Ферран Торрес, 84

Швейцария - Германия - 1:1

Голы: Видмер, 59 - Гюндоган, 15

Положение команд: Испания - 4 очка, Украина - 3, Германия - 2, Швейцария - 1

Испания - Украина / фото REUTERS

Лига В. Группа 3

Венгрия - Россия - 2:3

Голы: Шоллои, 62, Николич, 70 - Ан. Миранчук, 15, Оздоев, 34, Фернандес, 46

Сербия - Турция - 0:0

Положение команд: Россия - 6 очков, Венгрия - 3, Турция - 1, Сербия - 1

Сербия - Турция / фото REUTERS

Лига В. Группа 4

Уэльс - Болгария - 1:0

Гол: Н. Уильямс, 90+5

Ирландия - Финляндия - 0:1

Гол: Йенсен, 64

Положение команд: Уэльс - 6 очков, Финляндия - 3, Ирландия - 1, Болгария - 1

Уэльс - Болгария / фото REUTERS

Лига С. Группа 3

Словения - Молдова - 1:0

Гол: Бохар, 29

Косово - Греция - 1:2

Голы: Б. Бериша, 83 - Лимниос, 3, Сиовас, 52

Положение команд: Греция - 4 очка, Словения - 4, Косово - 1, Молдова - 1

Косово - Греция / фото REUTERS

Лига D. Группа 1

Андорра - Фарерские острова - 0:1

Гол: К. Ольсен, 32

Мальта - Латвия - 1:1

Голы: Нвоко, 16 - Гийомье, 26 (автогол)

Положение команд: Фарерские острова - 6 очков, Латвия - 2, Мальта - 1, Андорра - 1

Лига наций: что нужно знать

  • В розыгрыше Лиги наций 2020-2021 выступают 55 сборных, которые разбиты по группам в четырех Лигах (A, B, C и D). Матчи группового этапа проходят с 3 сентября по 17 ноября текущего года. Команды сыграют дома и на выезде.
  • Результаты Лиги наций: матчи 3 сентября, матчи 4 сентября, матчи 5 сентября
  • Победители четырех групп Лиги А выйдут в финальную стадию турнира, которая запланирована на 2, 3 и 6 июня 2021 года. 

  • Команды, которые станут последними в своих группах, опустятся в дивизион рангом ниже, а победителей групп в Лигах B, C и D ждет повышение. 

  • Победителем дебютного розыгрыша Лиги наций стала сборная Португалии.

  • Сборная Украины в первом матче Лиге наций 2020-2021 победила Швейцарию.

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Автор: Антон Дударь