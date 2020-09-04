4 сентября было сыграно восемь поединков второго в истории розыгрыша Лиги наций.
Результаты матчей
Лига А. Группа 1
Италия - Босния и Герцеговина - 1:1
Голы: Сенси, 67 - Джеко, 57
Нидерланды - Польша - 1:0
Гол: Бергвейн, 61
Положение команд: Нидерланды - 3 очка, Босния и Герцеговина - 1, Италия - 1, Польша - 0
Лига В. Группа 1
Норвегия - Австрия - 1:2
Голы: Холанд, 66 - Грегорич, 35, Забитцер, 54 (с пенальти)
Румыния - Северная Ирландия - 1:1
Голы: Пушкаш, 25 - Уайт, 86
Положение команд: Австрия - 3 очка, Северная Ирландия - 1, Румыния - 1, Норвегия - 0
Лига В. Группа 2
Шотландия - Израиль - 1:1
Голы: Кристи, 45 (с пенальти) - Захави, 73
Словакия - Чехия - 1:3
Голы: Шранц, 88 - Цоуфал, 48, Дочкал, 53 (с пенальти), Крменчик, 86
Положение команд: Чехия - 3 очка, Израиль - 1, Шотландия - 1, Словакия - 0
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Лига С. Группа 4
Литва - Казахстан - 0:2
Голы: Зайнутдинов, 4, Куат, 87
Беларусь - Албания - 0:2
Голы: Чикалеши, 23, Баре, 78
Положение команд: Албания - 3 очка, Казахстан - 3, Беларусь - 0, Литва - 0
Лига наций: что нужно знать
- В розыгрыше Лиги наций 2020-2021 выступают 55 сборных, которые разбиты по группам в четырех Лигах (A, B, C и D).
- Матчи группового этапа проходят с 3 сентября по 17 ноября текущего года. Команды сыграют дома и на выезде.
- Победители четырех групп Лиги А выйдут в финальную стадию турнира, которая запланирована на 2, 3 и 6 июня 2021 года.
Команды, которые станут последними в своих группах, опустятся в дивизион рангом ниже, а победителей групп в Лигах B, C и D ждет повышение.
Победителем дебютного розыгрыша Лиги наций стала сборная Португалии.
Сборная Украины стартовала в Лиге наций 2020-2021 с победы над Швейцарией.
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