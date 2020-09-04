Лига наций: результаты всех матчей 4 сентября (фото)

Италия не смогла выиграть на своем поле, Нидерланды одолели Польшу, а Беларусь уступила албанцам.

4 сентября было сыграно восемь поединков второго в истории розыгрыша Лиги наций. Результаты матчей Лига А. Группа 1 Италия - Босния и Герцеговина - 1:1 Голы: Сенси, 67 - Джеко, 57 Нидерланды - Польша - 1:0 Гол: Бергвейн, 61 Положение команд: Нидерланды - 3 очка, Босния и Герцеговина - 1, Италия - 1, Польша - 0 Лига В. Группа 1 Норвегия - Австрия - 1:2 Голы: Холанд, 66 - Грегорич, 35, Забитцер, 54 (с пенальти) Румыния - Северная Ирландия - 1:1 Голы: Пушкаш, 25 - Уайт, 86 Положение команд: Австрия - 3 очка, Северная Ирландия - 1, Румыния - 1, Норвегия - 0 Лига В. Группа 2 Шотландия - Израиль - 1:1 Голы: Кристи, 45 (с пенальти) - Захави, 73 Словакия - Чехия - 1:3 Голы: Шранц, 88 - Цоуфал, 48, Дочкал, 53 (с пенальти), Крменчик, 86 Положение команд: Чехия - 3 очка, Израиль - 1, Шотландия - 1, Словакия - 0 Читайте такжеЛига наций: результаты всех матчей 3 сентября Лига С. Группа 4 Литва - Казахстан - 0:2 Голы: Зайнутдинов, 4, Куат, 87 Беларусь - Албания - 0:2 Голы: Чикалеши, 23, Баре, 78 Положение команд: Албания - 3 очка, Казахстан - 3, Беларусь - 0, Литва - 0 Лига наций: что нужно знать В розыгрыше Лиги наций 2020-2021 выступают 55 сборных, которые разбиты по группам в четырех Лигах (A, B, C и D).

Матчи группового этапа проходят с 3 сентября по 17 ноября текущего года. Команды сыграют дома и на выезде.

Победители четырех групп Лиги А выйдут в финальную стадию турнира, которая запланирована на 2, 3 и 6 июня 2021 года.

Команды, которые станут последними в своих группах, опустятся в дивизион рангом ниже, а победителей групп в Лигах B, C и D ждет повышение.

Победителем дебютного розыгрыша Лиги наций стала сборная Португалии.

Сборная Украины стартовала в Лиге наций 2020-2021 с победы над Швейцарией. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

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