Италия - Босния и Герцеговина / фото REUTERS

Результаты матчей

Лига А. Группа 1

Италия - Босния и Герцеговина - 1:1

Голы: Сенси, 67 - Джеко, 57

Нидерланды - Польша - 1:0

Гол: Бергвейн, 61

Положение команд: Нидерланды - 3 очка, Босния и Герцеговина - 1, Италия - 1, Польша - 0

Стивен Бергвейн / фото REUTERS

Лига В. Группа 1

Норвегия - Австрия - 1:2

Голы: Холанд, 66 - Грегорич, 35, Забитцер, 54 (с пенальти)

Румыния - Северная Ирландия - 1:1

Голы: Пушкаш, 25 - Уайт, 86

Положение команд: Австрия - 3 очка, Северная Ирландия - 1, Румыния - 1, Норвегия - 0

Румыния - Северная Ирландия / фото REUTERS

Лига В. Группа 2

Шотландия - Израиль - 1:1

Голы: Кристи, 45 (с пенальти) - Захави, 73

Словакия - Чехия - 1:3

Голы: Шранц, 88 - Цоуфал, 48, Дочкал, 53 (с пенальти), Крменчик, 86

Положение команд: Чехия - 3 очка, Израиль - 1, Шотландия - 1, Словакия - 0

Словакия - Чехия / фото REUTERS

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Лига С. Группа 4

Литва - Казахстан - 0:2

Голы: Зайнутдинов, 4, Куат, 87

Беларусь - Албания - 0:2

Голы: Чикалеши, 23, Баре, 78

Положение команд: Албания - 3 очка, Казахстан - 3, Беларусь - 0, Литва - 0

Лига наций: что нужно знать

  • В розыгрыше Лиги наций 2020-2021 выступают 55 сборных, которые разбиты по группам в четырех Лигах (A, B, C и D).
  • Матчи группового этапа проходят с 3 сентября по 17 ноября текущего года. Команды сыграют дома и на выезде.
  • Победители четырех групп Лиги А выйдут в финальную стадию турнира, которая запланирована на 2, 3 и 6 июня 2021 года. 

  • Команды, которые станут последними в своих группах, опустятся в дивизион рангом ниже, а победителей групп в Лигах B, C и D ждет повышение. 

  • Победителем дебютного розыгрыша Лиги наций стала сборная Португалии.

  • Сборная Украины стартовала в Лиге наций 2020-2021 с победы над Швейцарией.

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Автор: Антон Дударь