Португалия - Хорватия / фото REUTERS

Результаты матчей

Лига А. Группа 2

Исландия - Англия - 0:1

Гол: Стерлинг, 90+2 (с пенальти)

Дания - Бельгия - 0:2

Голы: Денайер, 9, Мертенс, 77

Положение команд: Бельгия - 3 очка, Англия - 3, Исландия - 0, Дания - 0

Исландия - Англия / фото REUTERS

Лига А. Группа 3

Португалия - Хорватия - 4:1

Голы: Канселу, 41, Диогу Жота, 58, Жоау Феликс, 70, Андре Силва, 90+5 - Петкович, 90+1

Швеция - Франция - 0:1

Гол: Мбаппе, 41

Положение команд: Португалия - 3 очка, Франция - 3, Швеция - 0, Хорватия - 0

Швеция - Франция / фото REUTERS

Лига С. Группа 1

Азербайджан - Люксембург - 1:2

Голы: Шейдаев, 43 - Кривоцюк, 48 (автогол), Родригес, 72 (с пенальти)

Кипр - Черногория - 0:2

Голы: Йоветич, 61, 74

Положение команд: Черногория - 3 очка, Люксембург - 3, Азербайджан - 0, Кипр - 0

Кипр - Черногория / фото REUTERS

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Лига С. Группа 2

Македония - Армения - 2:1

Голы: Алиоски, 6 (с пенальти), Несторовски, 39 (с пенальти) - Баргесян, 90+5 (с пенальти)

Эстония - Грузия - 0:1

Гол: Качарава, 33

Положение команд: Македония - 3 очка, Грузия - 3, Армения - 0, Эстония - 0

Лига D. Группа 2

Гибралтар - Сан-Марино - 1:0

Гол: Торилья, 43

Положение команд: Гибралтар - 3 очка, Лихтенштейн - 0, Сан-Марино - 0

Лига наций: что нужно знать

  • В розыгрыше Лиги наций 2020-2021 выступают 55 сборных, которые разбиты по группам в четырех Лигах (A, B, C и D).
  • Матчи группового этапа проходят с 3 сентября по 17 ноября текущего года. Команды сыграют дома и на выезде.
  • Победители четырех групп Лиги А выйдут в финальную стадию турнира, которая запланирована на 2, 3 и 6 июня 2021 года. 

  • Команды, которые станут последними в своих группах, опустятся в дивизион рангом ниже, а победителей групп в Лигах B, C и D ждет повышение. 

  • Победителем дебютного розыгрыша Лиги наций стала сборная Португалии.

  • Сборная Украины стартовала в Лиге наций 2020-2021 с победы над Швейцарией.

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Автор: Антон Дударь