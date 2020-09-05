5 сентября состоялось девять матчей в рамках 1-го тура группового этапа Лиги наций 2020-2021.
Результаты матчей
Лига А. Группа 2
Исландия - Англия - 0:1
Гол: Стерлинг, 90+2 (с пенальти)
Дания - Бельгия - 0:2
Голы: Денайер, 9, Мертенс, 77
Положение команд: Бельгия - 3 очка, Англия - 3, Исландия - 0, Дания - 0
Лига А. Группа 3
Португалия - Хорватия - 4:1
Голы: Канселу, 41, Диогу Жота, 58, Жоау Феликс, 70, Андре Силва, 90+5 - Петкович, 90+1
Швеция - Франция - 0:1
Гол: Мбаппе, 41
Положение команд: Португалия - 3 очка, Франция - 3, Швеция - 0, Хорватия - 0
Лига С. Группа 1
Азербайджан - Люксембург - 1:2
Голы: Шейдаев, 43 - Кривоцюк, 48 (автогол), Родригес, 72 (с пенальти)
Кипр - Черногория - 0:2
Голы: Йоветич, 61, 74
Положение команд: Черногория - 3 очка, Люксембург - 3, Азербайджан - 0, Кипр - 0
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Лига С. Группа 2
Македония - Армения - 2:1
Голы: Алиоски, 6 (с пенальти), Несторовски, 39 (с пенальти) - Баргесян, 90+5 (с пенальти)
Эстония - Грузия - 0:1
Гол: Качарава, 33
Положение команд: Македония - 3 очка, Грузия - 3, Армения - 0, Эстония - 0
Лига D. Группа 2
Гибралтар - Сан-Марино - 1:0
Гол: Торилья, 43
Положение команд: Гибралтар - 3 очка, Лихтенштейн - 0, Сан-Марино - 0
Лига наций: что нужно знать
- В розыгрыше Лиги наций 2020-2021 выступают 55 сборных, которые разбиты по группам в четырех Лигах (A, B, C и D).
- Матчи группового этапа проходят с 3 сентября по 17 ноября текущего года. Команды сыграют дома и на выезде.
- Победители четырех групп Лиги А выйдут в финальную стадию турнира, которая запланирована на 2, 3 и 6 июня 2021 года.
Команды, которые станут последними в своих группах, опустятся в дивизион рангом ниже, а победителей групп в Лигах B, C и D ждет повышение.
Победителем дебютного розыгрыша Лиги наций стала сборная Португалии.
Сборная Украины стартовала в Лиге наций 2020-2021 с победы над Швейцарией.
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