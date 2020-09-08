Криштиану Роналду / фото REUTERS

Результаты матчей

Лига А. Группа 2

Дания - Англия - 0:0

Бельгия - Исландия - 5:1

Голы: Витсель, 13, Батшуайи, 17, 69, Мертенс, 50, Докю, 80 - Фридьонссон, 11

Положение команд: Бельгия - 6 очков, Англия - 4, Дания - 1, Исландия - 0

Бельгия - Исландия / фото REUTERS

Лига А. Группа 3

Швеция - Португалия - 0:2

Голы: Роналду, 45+1, 72

Франция - Хорватия - 4:2

Голы: Гризманн, 43, Ливакович, 45+1 (автогол), Упамекано, 65, Жиру, 77 (с пенальти) - Ловрен, 17, Брекало, 55

Положение команд: Португалия - 6 очков, Франция - 6, Швеция - 0, Хорватия - 0

Франция - Хорватия / фото REUTERS

Лига С. Группа 1

Люксембург - Черногория - 0:1

Гол: Бечирай, 90+3 (с пенальти)

Кипр - Азербайджан - 0:1

Гол: Медведев, 29

Положение команд: Черногория - 6 очков, Люксембург - 3, Азербайджан - 3, Кипр - 0

Сборная Черногории / фото REUTERS

Лига С. Группа 2

Армения - Эстония - 2:0

Голы: Карапетян, 44, Вбеймар, 66

Грузия - Македония - 1:1

Голы: Окриашвили, 14 (с пенальти) - Ристовски, 34

Положение команд: Македония - 4 очка, Грузия - 4, Армения - 3, Эстония - 0

Грузия - Македония / фото REUTERS

Лига D. Группа 2

Сан-Марино - Лихтенштейн - 0:2

Голы: Хаслер, 3, Фрик, 14

Положение команд: Лихтенштейн - 3 очка, Гибралтар - 3, Сан-Марино - 0

Лига наций: что нужно знать

  • В розыгрыше Лиги наций 2020-2021 выступают 55 сборных, которые разбиты по группам в четырех Лигах (A, B, C и D). Матчи группового этапа проходят с 3 сентября по 17 ноября текущего года. 
  • Результаты Лиги наций: матчи 3 сентября, матчи 4 сентября, матчи 5 сентября, матчи 6 сентября, матчи 7 сентября.
  • Победители четырех групп Лиги А выйдут в финальную стадию турнира, которая запланирована на 2, 3 и 6 июня 2021 года. 

  • Команды, которые станут последними в своих группах, опустятся в дивизион рангом ниже, а победителей групп в Лигах B, C и D ждет повышение. 

  • Победителем дебютного розыгрыша Лиги наций стала сборная Португалии.

  • Сборная Украины в первом матче Лиге наций 2020-2021 победила Швейцарию, а затем разгромно проиграла Испании.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь