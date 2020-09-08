8 сентября был сыгран еще ряд матчей 2-го тура группового этапа Лиги наций 2020-2021.
Результаты матчей
Лига А. Группа 2
Дания - Англия - 0:0
Бельгия - Исландия - 5:1
Голы: Витсель, 13, Батшуайи, 17, 69, Мертенс, 50, Докю, 80 - Фридьонссон, 11
Положение команд: Бельгия - 6 очков, Англия - 4, Дания - 1, Исландия - 0
Лига А. Группа 3
Швеция - Португалия - 0:2
Голы: Роналду, 45+1, 72
Франция - Хорватия - 4:2
Голы: Гризманн, 43, Ливакович, 45+1 (автогол), Упамекано, 65, Жиру, 77 (с пенальти) - Ловрен, 17, Брекало, 55
Положение команд: Португалия - 6 очков, Франция - 6, Швеция - 0, Хорватия - 0
Лига С. Группа 1
Люксембург - Черногория - 0:1
Гол: Бечирай, 90+3 (с пенальти)
Кипр - Азербайджан - 0:1
Гол: Медведев, 29
Положение команд: Черногория - 6 очков, Люксембург - 3, Азербайджан - 3, Кипр - 0
Лига С. Группа 2
Армения - Эстония - 2:0
Голы: Карапетян, 44, Вбеймар, 66
Грузия - Македония - 1:1
Голы: Окриашвили, 14 (с пенальти) - Ристовски, 34
Положение команд: Македония - 4 очка, Грузия - 4, Армения - 3, Эстония - 0
Лига D. Группа 2
Сан-Марино - Лихтенштейн - 0:2
Голы: Хаслер, 3, Фрик, 14
Положение команд: Лихтенштейн - 3 очка, Гибралтар - 3, Сан-Марино - 0
Лига наций: что нужно знать
- В розыгрыше Лиги наций 2020-2021 выступают 55 сборных, которые разбиты по группам в четырех Лигах (A, B, C и D). Матчи группового этапа проходят с 3 сентября по 17 ноября текущего года.
- Результаты Лиги наций: матчи 3 сентября, матчи 4 сентября, матчи 5 сентября, матчи 6 сентября, матчи 7 сентября.
- Победители четырех групп Лиги А выйдут в финальную стадию турнира, которая запланирована на 2, 3 и 6 июня 2021 года.
Команды, которые станут последними в своих группах, опустятся в дивизион рангом ниже, а победителей групп в Лигах B, C и D ждет повышение.
Победителем дебютного розыгрыша Лиги наций стала сборная Португалии.
Сборная Украины в первом матче Лиге наций 2020-2021 победила Швейцарию, а затем разгромно проиграла Испании.
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