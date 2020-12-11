Украинский легионер ЛАСКа и игрок сборной Украины Евгений Чеберко попал в символическую команду 6-го тура Лиги Европы.
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Его ЛАСК совершил камбэк в результативном матче против "Лудогорца", а сам 22-летний защитник провел на поле весь поединок. Для него это был первый поединок в футболке австрийцев в ЛЕ.
Команда Чеберко в группе J заняла третье место и вылетела из Лиги Европы. Ее соперниками на групповом этапе были Тоттенхэм, Антверпен и Лудогорец.
This week's star performers! 🔥 Who would you pick as captain? ©️@FedExEurope | #UELTOTW | #UELFPZ | #UEL— UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 11, 2020
Лига Европы 2020-2021: что нужно знать
- Групповой этап Лиги Европы проходил с 22 октября по 10 декабря.
- Жеребьевка 1/16 финала плей-офф состоится 14 декабря, а матчи этой стадии пройдут 18 и 25 февраля.
- В плей-офф Украину будут представлять "Динамо" и "Шахтер", которые попали в Лигу Европы из Лиги чемпионов.
- Финальный матч Лиги Европы в 2021 году 26 мая будет принимать арена "Энерга-Гданськ" в Польше.
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