Евгений Чеберко провел хороший поединок против "Лудогорца".

Украинский легионер ЛАСКа и игрок сборной Украины Евгений Чеберко попал в символическую команду 6-го тура Лиги Европы.

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Его ЛАСК совершил камбэк в результативном матче против "Лудогорца", а сам 22-летний защитник провел на поле весь поединок. Для него это был первый поединок в футболке австрийцев в ЛЕ.

Команда Чеберко в группе J заняла третье место и вылетела из Лиги Европы. Ее соперниками на групповом этапе были Тоттенхэм, Антверпен и Лудогорец.

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Групповой этап Лиги Европы проходил с 22 октября по 10 декабря.

Жеребьевка 1/16 финала плей-офф состоится 14 декабря, а матчи этой стадии пройдут 18 и 25 февраля.

В плей-офф Украину будут представлять "Динамо" и "Шахтер", которые попали в Лигу Европы из Лиги чемпионов.

Финальный матч Лиги Европы в 2021 году 26 мая будет принимать арена "Энерга-Гданськ" в Польше.

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Автор: Олег Давыгора