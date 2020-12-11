Тоттенхэм - Антверпен / фото REUTERS

10 декабря состоялись матчи заключительного тура группового этапа Лиги Европы 2020-2021.

Результаты матчей

Группа A

ЦСКА София - "Рома" - 3:1

"Янг Бойз" - "ЧФР Клуж" - 2:1

Итоговое положение команд: "Рома" - 13 очков, "Янг Бойз" - 10, "ЧФР Клуж" - 5, ЦСКА София - 5

Группа B

"Дандолк" - "Арсенал" - 2:4

"Рапид" Вена - "Мольде" - 2:2

Итоговое положение команд: "Арсенал" - 18 очков, "Мольде" - 10, "Рапид" - 7, "Дандолк" - 0

Дандолк - Арсенал / фото REUTERS

Группа C

"Байер" - "Славия" - 4:0

"Хапоэль" Беэр-Шева - "Ницца" - 1:0

Итоговое положение команд: "Байер" - 15 очков, "Славия" - 12, "Хапоэль" - 6, "Ницца" - 3

Группа D

"Стандард" - "Бенфика" - 2:2

"Лех" - "Рейнджерс" - 0:2

Итоговое положение команд: "Рейнджерс" - 14 очков, "Бенфика" - 12, "Стандард" - 4, "Лех" - 3

Группа E

ПСВ - "Омония" - 4:0

ПАОК - "Гранада" - 0:0

Итоговое положение команд: ПСВ - 12 очков, "Гранада" - 11, ПАОК - 6, "Омония" - 4

Группа F

"Наполи" - "Реал Сосьедад" - 1:1

"Риека" - АЗ - 2:1

Итоговое положение команд: "Наполи" - 11 очков, "Реал Сосьедад" - 9, АЗ - 8, "Риека" - 4

Наполи и Реал Сосьедад сыграли на уже переименованном стадионе в Неаполе / фото REUTERS

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​​​​​​​Группа G

"Брага" - "Заря" - 2:0

"Лестер" - АЕК - 2:0

Итоговое положение команд: "Лестер" - 13 очков, "Брага" - 13, "Заря" - 6, АЕК - 3

​​​​​​​Группа H

"Спарта" - "Милан" - 0:1

"Селтик" - "Лилль" - 3:2

Итоговое положение команд: "Милан" - 13 очков, "Лилль" - 11, "Спарта" - 6, "Селтик" - 4

Спарта - Милан / фото REUTERS

​​​​​​​Группа I

"Маккаби" Тель-Авив - "Сивасспор" - 1:0

"Вильярреал" - "Карабах" - матч не состоялся из-за вспышки коронавируса у гостей

Положение команд: "Вильярреал" - 13 очков (5 игр), "Маккаби" - 11 (6), "Сивасспор" - 6 (6), "Карабах" - 1 (5)

​​​​​​​Группа J

"Тоттенхэм" - "Антверпен" - 2:0

"Лудогорец" - ЛАСК - 1:3

Итоговое положение команд: "Тоттенхэм" - 13 очков, "Антверпен" - 12, ЛАСК - 10, "Лудогорец" - 0

​​​​​​​Группа K

"Вольфсберг" - "Фейеноорд" - 1:0

"Динамо" Загреб - ЦСКА Москва - 3:1

Итоговое положение команд: "Динамо" Загреб - 14, "Вольфсберг" - 10, "Фейеноорд" - 5, ЦСКА Москва - 3

Динамо Загреб - ЦСКА Москва / фото REUTERS

​​​​​​​Группа L

"Слован" Либерец - "Црвена Звезда" - 0:0

"Хоффенхайм" - "Гент" - 4:1

Итоговое положение команд: "Хоффенхайм" - 16 очков, "Црвена Звезда" - 11, "Слован" - 7, "Гент" - 0

Лига Европы 2020-2021: что нужно знать

  • Групповой этап Лиги Европы проходил с 22 октября по 10 декабря. 
  • Жеребьевка 1/16 финала плей-офф состоится 14 декабря, а матчи этой стадии пройдут 18 и 25 февраля.
  • В плей-офф Украину будут представлять "Динамо" и "Шахтер", которые попали в Лигу Европы из Лиги чемпионов.
  • Финальный матч Лиги Европы в 2021 году 26 мая будет принимать арена "Энерга-Гданськ" в Польше.

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Автор: Антон Дударь