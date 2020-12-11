10 декабря состоялись матчи заключительного тура группового этапа Лиги Европы 2020-2021.
Результаты матчей
Группа A
ЦСКА София - "Рома" - 3:1
"Янг Бойз" - "ЧФР Клуж" - 2:1
Итоговое положение команд: "Рома" - 13 очков, "Янг Бойз" - 10, "ЧФР Клуж" - 5, ЦСКА София - 5
Группа B
"Дандолк" - "Арсенал" - 2:4
"Рапид" Вена - "Мольде" - 2:2
Итоговое положение команд: "Арсенал" - 18 очков, "Мольде" - 10, "Рапид" - 7, "Дандолк" - 0
Группа C
"Байер" - "Славия" - 4:0
"Хапоэль" Беэр-Шева - "Ницца" - 1:0
Итоговое положение команд: "Байер" - 15 очков, "Славия" - 12, "Хапоэль" - 6, "Ницца" - 3
Группа D
"Стандард" - "Бенфика" - 2:2
"Лех" - "Рейнджерс" - 0:2
Итоговое положение команд: "Рейнджерс" - 14 очков, "Бенфика" - 12, "Стандард" - 4, "Лех" - 3
Группа E
ПСВ - "Омония" - 4:0
ПАОК - "Гранада" - 0:0
Итоговое положение команд: ПСВ - 12 очков, "Гранада" - 11, ПАОК - 6, "Омония" - 4
Группа F
"Наполи" - "Реал Сосьедад" - 1:1
"Риека" - АЗ - 2:1
Итоговое положение команд: "Наполи" - 11 очков, "Реал Сосьедад" - 9, АЗ - 8, "Риека" - 4
Читайте такжеЗаря поражением завершила выступление в Лиге Европы
Группа G
"Брага" - "Заря" - 2:0
"Лестер" - АЕК - 2:0
Итоговое положение команд: "Лестер" - 13 очков, "Брага" - 13, "Заря" - 6, АЕК - 3
Группа H
"Спарта" - "Милан" - 0:1
"Селтик" - "Лилль" - 3:2
Итоговое положение команд: "Милан" - 13 очков, "Лилль" - 11, "Спарта" - 6, "Селтик" - 4
Группа I
"Маккаби" Тель-Авив - "Сивасспор" - 1:0
"Вильярреал" - "Карабах" - матч не состоялся из-за вспышки коронавируса у гостей
Положение команд: "Вильярреал" - 13 очков (5 игр), "Маккаби" - 11 (6), "Сивасспор" - 6 (6), "Карабах" - 1 (5)
Группа J
"Тоттенхэм" - "Антверпен" - 2:0
"Лудогорец" - ЛАСК - 1:3
Итоговое положение команд: "Тоттенхэм" - 13 очков, "Антверпен" - 12, ЛАСК - 10, "Лудогорец" - 0
Группа K
"Вольфсберг" - "Фейеноорд" - 1:0
"Динамо" Загреб - ЦСКА Москва - 3:1
Итоговое положение команд: "Динамо" Загреб - 14, "Вольфсберг" - 10, "Фейеноорд" - 5, ЦСКА Москва - 3
Группа L
"Слован" Либерец - "Црвена Звезда" - 0:0
"Хоффенхайм" - "Гент" - 4:1
Итоговое положение команд: "Хоффенхайм" - 16 очков, "Црвена Звезда" - 11, "Слован" - 7, "Гент" - 0
Лига Европы 2020-2021: что нужно знать
- Групповой этап Лиги Европы проходил с 22 октября по 10 декабря.
- Жеребьевка 1/16 финала плей-офф состоится 14 декабря, а матчи этой стадии пройдут 18 и 25 февраля.
- В плей-офф Украину будут представлять "Динамо" и "Шахтер", которые попали в Лигу Европы из Лиги чемпионов.
- Финальный матч Лиги Европы в 2021 году 26 мая будет принимать арена "Энерга-Гданськ" в Польше.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram