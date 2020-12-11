Лига Европы: результаты матчей 6-го тура, итоговое положение команд

"Арсенал" выиграл шестой матч подряд, "Тоттенхэм" взял реванш у бельгийцев, а "Милан" финишировал первым в своей группе.

10 декабря состоялись матчи заключительного тура группового этапа Лиги Европы 2020-2021. Результаты матчей Группа A ЦСКА София - "Рома" - 3:1 "Янг Бойз" - "ЧФР Клуж" - 2:1 Итоговое положение команд: "Рома" - 13 очков, "Янг Бойз" - 10, "ЧФР Клуж" - 5, ЦСКА София - 5 Группа B "Дандолк" - "Арсенал" - 2:4 "Рапид" Вена - "Мольде" - 2:2 Итоговое положение команд: "Арсенал" - 18 очков, "Мольде" - 10, "Рапид" - 7, "Дандолк" - 0 Группа C "Байер" - "Славия" - 4:0 "Хапоэль" Беэр-Шева - "Ницца" - 1:0 Итоговое положение команд: "Байер" - 15 очков, "Славия" - 12, "Хапоэль" - 6, "Ницца" - 3 Группа D "Стандард" - "Бенфика" - 2:2 "Лех" - "Рейнджерс" - 0:2 Итоговое положение команд: "Рейнджерс" - 14 очков, "Бенфика" - 12, "Стандард" - 4, "Лех" - 3 Группа E ПСВ - "Омония" - 4:0 ПАОК - "Гранада" - 0:0 Итоговое положение команд: ПСВ - 12 очков, "Гранада" - 11, ПАОК - 6, "Омония" - 4 Группа F "Наполи" - "Реал Сосьедад" - 1:1 "Риека" - АЗ - 2:1 Итоговое положение команд: "Наполи" - 11 очков, "Реал Сосьедад" - 9, АЗ - 8, "Риека" - 4 Читайте такжеЗаря поражением завершила выступление в Лиге Европы ​​​​​​​Группа G "Брага" - "Заря" - 2:0 "Лестер" - АЕК - 2:0 Итоговое положение команд: "Лестер" - 13 очков, "Брага" - 13, "Заря" - 6, АЕК - 3 ​​​​​​​Группа H "Спарта" - "Милан" - 0:1 "Селтик" - "Лилль" - 3:2 Итоговое положение команд: "Милан" - 13 очков, "Лилль" - 11, "Спарта" - 6, "Селтик" - 4 ​​​​​​​Группа I "Маккаби" Тель-Авив - "Сивасспор" - 1:0 "Вильярреал" - "Карабах" - матч не состоялся из-за вспышки коронавируса у гостей Положение команд: "Вильярреал" - 13 очков (5 игр), "Маккаби" - 11 (6), "Сивасспор" - 6 (6), "Карабах" - 1 (5) ​​​​​​​Группа J "Тоттенхэм" - "Антверпен" - 2:0 "Лудогорец" - ЛАСК - 1:3 Итоговое положение команд: "Тоттенхэм" - 13 очков, "Антверпен" - 12, ЛАСК - 10, "Лудогорец" - 0 ​​​​​​​Группа K "Вольфсберг" - "Фейеноорд" - 1:0 "Динамо" Загреб - ЦСКА Москва - 3:1 Итоговое положение команд: "Динамо" Загреб - 14, "Вольфсберг" - 10, "Фейеноорд" - 5, ЦСКА Москва - 3 ​​​​​​​Группа L "Слован" Либерец - "Црвена Звезда" - 0:0 "Хоффенхайм" - "Гент" - 4:1 Итоговое положение команд: "Хоффенхайм" - 16 очков, "Црвена Звезда" - 11, "Слован" - 7, "Гент" - 0 Лига Европы 2020-2021: что нужно знать Групповой этап Лиги Европы проходил с 22 октября по 10 декабря.

Жеребьевка 1/16 финала плей-офф состоится 14 декабря, а матчи этой стадии пройдут 18 и 25 февраля.

В плей-офф Украину будут представлять "Динамо" и "Шахтер", которые попали в Лигу Европы из Лиги чемпионов.

Финальный матч Лиги Европы в 2021 году 26 мая будет принимать арена "Энерга-Гданськ" в Польше. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

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