УЕФА все решил: в Италии назвали окончательные даты и место проведения матчей Лиги чемпионов

Поединки турнира, начиная с 1/4 финала, будут проходить в Лиссабоне.

УЕФА на ближайшем заседании утвердит португальский Лиссабон местом проведения всех поединков текущего розыгрыша Лиги чемпионов, начиная с 1/4 финала.

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Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации издания, организация приняла окончательное решение по данному вопросу. Часть игр 1/8 финала, которые не были сыграны, пройдут в обычном режиме - на полях хозяев.

С 1/4 финала все участники переедут в Лиссабон. Также представлен календарь матчей решающих стадий плей-офф. Четвертьфиналы будут проходить 12-15 августа, полуфиналы - 18-19 августа, а финал состоится 23 августа.

Стоит отметить, что в четвертьфинал Лиги чемпионов, которая была остановлена из-за пандемии коронавируса, уже пробились "Атлетико", ПСЖ, "Аталанта" и "РБ Лейпциг".

Как сообщал УНИАН, ранее стали известны вероятные места проведения трех следующих финалов Лиги чемпионов.

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