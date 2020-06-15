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Лига чемпионов: УЕФА принял решение по местам проведения трех следующих финалов - СМИ

20:14, 15 июня 2020
Футбол
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Мяч Лиги чемпионов / фото REUTERS

Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Лиссабон примет весь финальный турнир ЛЧ, который будет проведен в формате матчей навылет с 1/4 финала.

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Стамбул получит право принять финальный матч Лиги чемпионов через год - в 2021 году.

Таким образом, проведение финала Санкт-Петербург, который должен был принимать решающий матч турнира в 2021 году, сместилось на 2022 год.

Ожидается, что эти решения 17 июня во время видеоконференции утвердит исполком УЕФА.

УНИАН также сообщал о том, что ранее в УЕФА сделали заявление о формате квалификации еврокубков в следующем сезоне.

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