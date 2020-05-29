УЕФА обсуждает перенос финала Лиги чемпионов в другую страну

Решающий матч или матчи турнира могут быть проведены в Германии.

УЕФА продолжает изучать различные варианты проведения решающих стадии Лиги чемпионов.

Как сообщает Sky Sport Italia, в Европейском футбольном союзе обсуждают вариант с переносом финала турнира из Стамбула в Германию.

Изменения могут быть внесены из-за неопределенности с эпидемиологической ситуацией в Турции.

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Также изучается вопрос с проведением в Германии не одного лишь финала, а всех оставшихся матчей ЛЧ, начиная с четвертьфинальной стадии, в формате одной игры.

Многие клубы выступают за то, чтобы четвертьфинальные матчи, которые необходимо провести на нейтральных полях, прошли в Германии, где уже успешно возобновили футбольный сезон.

Окончательное решение о формате завершения Лиги чемпионов УЕФА должен принять в ходе исполкома, который был перенесен на 17 июня.

Ожидается, что ЛЧ возобновится 7-8 августа.

УНИАН также сообщал о том, что ранее тренер "Шахтера" рассказал о возможном сценарии возобновления Лиги Европы.

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