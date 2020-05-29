цей матеріал доступний українською

УЕФА обсуждает перенос финала Лиги чемпионов в другую страну

15:40, 29 мая 2020
Футбол
152 0
Лига чемпионов возобновится в августе / иллюстрация UEFA

Как сообщает Sky Sport Italia, в Европейском футбольном союзе обсуждают вариант с переносом финала турнира из Стамбула в Германию.

Изменения могут быть внесены из-за неопределенности с эпидемиологической ситуацией в Турции.

Читайте такжеУЕФА готовит "экспресс-формат" завершения Лиги чемпионов: стали известны подробности

Также изучается вопрос с проведением в Германии не одного лишь финала, а всех оставшихся матчей ЛЧ, начиная с четвертьфинальной стадии, в формате одной игры.

Многие клубы выступают за то, чтобы четвертьфинальные матчи, которые необходимо провести на нейтральных полях, прошли в Германии, где уже успешно возобновили футбольный сезон.

Окончательное решение о формате завершения Лиги чемпионов УЕФА должен принять в ходе исполкома, который был перенесен на 17 июня.

Ожидается, что ЛЧ возобновится 7-8 августа.

УНИАН также сообщал о том, что ранее тренер "Шахтера" рассказал о возможном сценарии возобновления Лиги Европы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter