"Восемь команд в одной стране": тренер Шахтера рассказал о возможном сценарии возобновления Лиги Европы

Начиная с четвертьфинала, в Лиге Европы может быть одна стадия.

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о том, как может быть доиграна Лига Европы сезона 2019-2020.

По словам Каштру, "Шахтер" не хотел бы проводить ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга" на нейтральном поле.

"Первое ожидание - когда и где сыграем с "Вольфсбургом". Первый матч мы играли в Германии, поэтому было бы справедливо ответный матч провести в Украине. Матч на нейтральном поле для нас будет недостатком, даже без зрителей", - цитирует Каштру A Bola.

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Португальский специалист рассказал, что, начиная с четвертьфинальной стадии, Лига Европы может быть сыграна в одной стране:

"У нас есть информация, что если не будет условий для проведения двух матчей в парах - восемь команд, которые выйдут в четвертьфинал, могут поехать в одну страну. Они сыграют между собой навылет. УЕФА ждет, когда лиги определятся со своими чемпионатами, и оценит безопасность в Европе, чтобы понять, какая страна будет самой подходящей".

Напомним, в первом матче "Шахтер" обыграл "Вольфсбург" на выезде со счетом 2:1.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что УЕФА готовит "экспресс-формат" завершения Лиги чемпионов.

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