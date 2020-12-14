Стали известны восемь пар первого раунда плей-офф главного клубного турнира Европы.

В швейцарском Ньоне 14 декабря прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой были сформированы пары плей-офф.

Борьбу за трофей на этом этапе продолжают 16 команд.

Результаты жеребьевки

"Боруссия" Менхенгладбах (Германия) - "Манчестер Сити" (Англия)

"Лацио" (Италия) - "Бавария" (Германия)

"Атлетико" (Испания) - "Челси" (Англия)

"РБ Лейпциг" (Германия) - "Ливерпуль" (Англия)

"Порту" (Португалия) - "Ювентус" (Италия)

"Барселона" (Испания) - "Пари Сен-Жермен" (Франция)

"Севилья" (Испания) - "Боруссия" Дортмунд (Германия)

"Аталанта" (Италия) - "Реал" (Испания)

Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов: что нужно знать

В 1/8 финала победители групп играют с командами, которые заняли вторые места. На этой стадии жеребьевка не могла свести представителей одной ассоциации и команды из одной группы.

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 16, 17, 23 и 24 февраля, а ответные поединки состоятся 9, 10, 16 и 17 марта. Первые матчи пройдут на полях команд, указанных первыми.

Сеяными были "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси" (все - Англия), "Бавария", "Боруссия" Д (обе - Германия), "Реал" (Испания), "Ювентус" (Италия), ПСЖ (Франция).

В число несеяных попали "Атлетико", "Севилья", "Барселона" (все - Испания), "Боруссия" М, "РБ Лейпциг" (обе - Германия), "Аталанта", "Лацио" (обе - Италия), "Порту" (Португалия).

УНИАН провел онлайн-трансляцию жеребьевки 1/8 финала ЛЧ.

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Автор: Антон Дударь