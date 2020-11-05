"Динамо" дало бой "Барселоне", а "Манчестер Юнайтед" неожиданно проиграл в Турции.

4 ноября прошли матчи 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группах E, F, G и H.

"Динамо" минимально уступило "Барселоне" на выезде, но осталось на третьем месте в группе G.

"Ференцварош" Сергея Реброва принимал "Ювентус" и не смог выстоять против чемпиона Италии, потерпев разгромное поражение. Неожиданно проиграли в гостях "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.

Результаты матчей

Группа E

"Челси" - "Ренн" - 3:0

Голы: Вернер, 10 (с пенальти), 41 (с пенальти), Абрахам, 50

"Севилья" - "Краснодар" - 3:2

Голы: Ракитич, 42, Эн-Несери, 69, 72 - Шапи, 17, Берг, 21

Положение команд: "Челси" - 7 очков, "Севилья" - 7, "Краснодар" - 1, "Ренн" - 1

Группа F

"Зенит" - "Лацио" - 1:1

Голы: Ерохин, 32 - Кайседо, 82

"Брюгге" - "Боруссия" Д - 0:3

Голы: Азар, 14, Холанд, 18, 32

Положение команд: "Боруссия" Д - 6 очков, "Лацио" - 5, "Брюгге" - 4, "Зенит" - 1

Группа G

"Ференцварош" - "Ювентус" - 1:4

Голы: Боли, 90 - Мората, 7, 60, Дибала, 73, Двали (автогол), 81

"Барселона" - "Динамо" - 2:1

Голы: Месси, 5 (с пенальти), Пике, 65 - Цыганков, 75

Положение команд: "Барселона" - 9 очков, "Ювентус" - 6, "Динамо" - 1, "Ференцварош" - 1

Группа H

"Истанбул Башакшехир" - "Манчестер Юнайтед" - 2:1

Голы: Ба, 13, Вишча, 41 - Марсьяль, 43

"РБ Лейпциг" - ПСЖ - 2:1

Голы: Нкунку, 42, Форсберг, 57 - Ди Мария, 6

Положение команд: "МЮ" - 6 очков, "РБ Лейпциг" - 6, ПСЖ - 3, "Истанбул Башакшехир" - 3

Лига чемпионов 2020-2021: главное

Групповой этап ЛЧ 2020-2021 проходит в формате игр дома и на выезде, а завершится 9 декабря.

3-й тур Лиги чемпионов: результаты 3 ноября.

График матчей группового раунда: 4 тур - 24/25 ноября, 5 тур - 1/2 декабря, 6 тур - 8/9 декабря.

"Шахтер" в 3-м туре потерпел поражение от "Боруссии" Менхенгладбах с унизительным счетом.

Два украинских клуба выступают на этом этапе турнира одновременно впервые с сезона 2016-2017.

Плей-офф ЛЧ пройдет с 16 февраля по 29 мая - в этот день в Стамбуле состоится финальный матч.

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Автор: Данил Слесь