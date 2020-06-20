Боруссия благодаря дублю вундеркинда Холанда стала вице-чемпионом Бундеслиги

Дортмундцы смогли обыграть главного соперника в борьбе за второе место.

В 33-м туре немецкой Бундеслиги центральным матчем стала встреча претендентов на серебряные медали турнира - "РБ Лейпциг" принимал дортмундскую "Боруссию".

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Гости сумели одержать победу со счетом 2:0. Дубль на свой счет записал нападающий Эрлинг Холанд. В активе форварда-вундеркинда уже 13 голов в 14 матчах чемпионата Германии. Всего за сезон 19-летний норвежец с учетом выступлений за "Зальцбург" забил 44 мяча в 39 поединках.

"Боруссия" благодаря этой победе набрала 69 очков и за тур до окончания сезона гарантировала себе статус вице-чемпиона.

"РБ Лейпциг" - "Боруссия" Д - 0:2

Голы: Холанд, 30, 90+3

"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерман (Адамс,46), Упамекано, Хальстенберг, Мукиеле, Забитцер (Ольмо, 39), Кампль (Хайдара, 70), Форсберг (Конате, 74), Анхелиньо, Шик, Вернер (Нкунку, 70)

"Боруссия" Д: Бюрки, Джан, Хуммельс, Пищек, Геррейро, Витсель, Брандт, Морей (Санчо, 78), Азар, Рейна (Балерди, 81), Холанд

Предупреждения: Шик, Кампль, Анхелиньо - Рейна, Джан, Витсель

УНИАН ранее сообщал о том, что по итогам прошлого тура чемпионом Бундеслиги стала "Бавария".

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