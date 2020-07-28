Легенда клуба и экс-легионер: стало известно, кто войдет в тренерский штаб Луческу в Динамо

Мирча Луческу сформировал свой тренерский штаб.

Стало известно, кто войдет в тренерский штаб румынского специалиста Мирчи Луческу в "Динамо" Киев.

Об этом в Telegram сообщил главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков. Также эту информацию подтверждает Telegram-канал Динамо Киев Inside.

Ассистентами Луческу будут Эмил Карас, Огнен Вукоевич, Олег Гусев и Михаил Михайлов.

Кроме того, к ним присоединится итальянский тренер, имя которого пока не называется. Ранее СМИ сообщали, что это будет Диего Лонго, который ранее работал ассистентом сына Мирчи Луческу Развана.

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Молдавский специалист Эмил Карас долгое время работал в штабе известного румынского тренера Дана Петреску.

Экс-легионер "Динамо" Огнен Вукоевич на данный момент работал только в сборной Хорватии U-20. А легенда "Динамо" Гусев входил в тренерский штаб молодежной команды киевского клуба.

Михайлов уже много лет работает в "Динамо" тренером вратарей. Он входил и в предыдущий тренерский штаб клуба.

В то же время многолетнего экс-ассистента Луческу по "Шахтеру" Александра Спиридона в "Динамо", судя по всему, не будет.

Напомним, накануне румынские СМИ опубликовали заявление Луческу об уходе из "Динамо" из-за враждебного отношения со стороны фанатов клуба. Позже у румынского тренера состоялся разговор с президентом "Динамо" Игорем Суркисом, после которого Луческу передумал покидать свой пост. 28 июля румынский тренер прилетел в Киев.

УНИАН также сообщал о том, что "Динамо" обнародовало переписку Суркиса с Луческу.

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