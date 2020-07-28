Шахтер убедил главного помощника Луческу отказаться от работы в Динамо - СМИ

Мирча Луческу может остаться без своего ассистента Александра Спиридона.

Бывший помощник Мирчи Луческу Александр Спиридон не будет работать в киевском "Динамо".

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Об этом сообщает Sport.ro.

По информации портала, Спиридон имел разговор с генеральным директором "Шахтера" Сергеем Палкиным, который убедил его отказаться от работы в тренерском штабе Луческу.

Спиридон был ассистентом Луческу во время его работы в "Шахтере" и "Зените".

В настоящий момент Мирча Луческу не утвердил тренерский штаб, с которым будет работать в Киеве.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" обнародовало переписку Суркиса и Луческу, в которой президент киевского клуба убедил тренера не покидать свой пост.

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