Шахтер убедил главного помощника Луческу отказаться от работы в Динамо - СМИ
12:45, 28 июля 2020Футбол
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Мирча Луческу может остаться без своего ассистента Александра Спиридона.
Спиридон много лет помогал Луческу / фото ФК Шахтер
Бывший помощник Мирчи Луческу Александр Спиридон не будет работать в киевском "Динамо".
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Об этом сообщает Sport.ro.
По информации портала, Спиридон имел разговор с генеральным директором "Шахтера" Сергеем Палкиным, который убедил его отказаться от работы в тренерском штабе Луческу.
Спиридон был ассистентом Луческу во время его работы в "Шахтере" и "Зените".
В настоящий момент Мирча Луческу не утвердил тренерский штаб, с которым будет работать в Киеве.
УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" обнародовало переписку Суркиса и Луческу, в которой президент киевского клуба убедил тренера не покидать свой пост.
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