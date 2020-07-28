"Оба приняли непростое решение": Динамо обнародовало переписку Суркиса и Луческу

В клубе отметили, что в румынскую прессу попала часть разговора президента и тренера клуба.

Киевское "Динамо" на своем официальном сайте представило текст переписки между президентом клуба Игорем Суркисом и новым главным тренером Мирчей Луческу.

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В этой беседе, которая состоялась еще 25 июля, Луческу действительно заявил о своем желании отказаться от поста главного тренера, но президент убедил специалиста оставаться, несмотря на шквал критики.

Именно слова румынского тренера о решении покинуть клуб из переписки оказались у румынских журналистов.

Официальный сайт киевлян представил также ответ Суркиса и второе сообщение Луческу, в котором он решает остаться в клубе:

"Уважаемый Мистер!

Волна эмоций части болельщиков Динамо не может стать определяющим фактором для будущего команды, которая готова к новым испытаниям под Вашим руководством.

Мы оба приняли непростое решение. Но оно было всесторонне осмысленным, ответственным и в высшей степени мотивированным. Руководство клуба вполне осознанно сделало Вам предложение, понимая все риски, которые возникнут в фанатской среде вокруг такого шага.

Мы не сомневаемся, что и Вы, согласившись стать членом динамовской семьи, в первую очередь, были одержимы желанием воплотить свой богатейший тренерский опыт и знания в будущие победы титулованного клуба.

Нам вместе предстоит выдержать еще немало информационных штормов. Но игроки "Динамо" будут себя чувствовать уверенно и комфортно, когда за штурвалом будет стоять такой бывалый и закаленный "мореход", как Мирча Луческу.

У нынешней команды есть колоссальный потенциал и запредельное желание продемонстрировать свои лучшие игровые кондиции. В свою очередь, руководство клуба готово не только услышать новый тренерский штаб, но и на практике создать ему должные условия для достижения самых амбициозных целей.

Мы вместе принимаем новые вызовы и вместе продолжаем писать славную историю "Динамо". Надеемся, что свою яркую страницу в этой летописи оставит и легендарный Мирча Луческу. Наша синергия - залог успеха и новых побед!

С уважением, Игорь Суркис".

"Уважаемый господин Президент!

С глубоким почтением отношусь к Вашей непреклонности в развитии ФК "Динамо".

Я никогда не пасовал перед трудностями. И тем более не готов это делать, когда имею поддержку таких людей, как Вы.

Мои опасения были связаны только с тем, чтобы не создавать трудности футбольной семье киевского клуба.

Уверен, что совместно с Вами мы достигнем тех значимых результатов, которые радикально изменят отношение к моему назначению и дальнейшей работе клуба под моим началом.

До встречи в г. Киеве во вторник".

УНИАН ранее сообщал о том, что Луческу отказался вносить ясность в свое будущее в "Динамо".

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