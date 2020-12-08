Эдуард Соболь получил две желтые карточки в первом тайме.

Арендованный у "Шахтера" защитник "Брюгге" Эдуард Соболь получил красную карточку в матче 6-го тура ЛЧ с "Лацио".

"Брюгге" устраивала только победа для выхода в плей-офф турнира.

Защитник гостей Эдуард Соболь уже на второй минуте встречи получил предупреждение, но это не остановило пыл игрока. Перед свистком на перерыв украинец увидел перед собой вторую желтую карточку и покинул поле.

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Перед перерывом команда украинца проигрывала со счетом 2:1.

Во втором тайме гости сумели закрутить интригу на финальные минуты: на 76-й Вормер классно подал с правого фланга, а Ханс Ванакен идеально сыграл головой и сравнял счет. В итоге игра с таким счетом и закончилась.

Брюгге продолжит борьбу на международной арене в Лиге Европы.

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Автор: Олег Давыгора