В Испании утвердили дату возобновления футбольного сезона

Первым матчем после паузы станет андалусийское дерби.

Высший спортивный совет Испании официально сообщил о возобновлении Ла Лиги 11 июня.

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Заявление организации опубликовало издание AS.

"Королевская федерация футбола Испании и Ла Лига совместно с Высшим спортивным советом договорились разработать календарь 11 туров до конца сезона. Возобновление турнира состоится в четверг, 11 июня, матчем между "Севильей" и "Бетисом". Последний игровой день будет зависеть от ситуации с пандемией коронавируса. Ориентировочно - 18 или 19 июля", - сказано в сообщении.

Также этот факт подтвердил президент Ла Лиги Хавьер Тебас в комментарии Marca:

"Мы начинаем 11 июня. Более 130 сотрудников Ла Лиги работают над организацией переездов, матчей и всего остального. Важно понять, когда мы сможем закончить, ведь следующий сезон стартует 12 сентября".

Ла Лига была остановлена после 27-ми туров. В турнире лидирует "Барселона", которая опережает "Реал" на 2 очка.

УНИАН ранее сообщал о том, что футбольные матчи в Испании будут останавливать в память о жертвах коронавируса.

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