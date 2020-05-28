Футбольные матчи в Испании будут останавливать в память о жертвах коронавируса

Для клубов Ла Лиги будет введено особенное правило после возобновления сезона.

В чемпионате Испании будут чтить память жертв коронавируса во время матчей.

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Об этом сообщает Marca.

По информации издания, руководство Ла Лиги приняло решение делать короткие паузы во всех матчах после 20-й минуты в память о жизнях, которые унесла пандемия COVID-19.

Стоит отметить, что в Испании зафиксировано уже 237 тысяч случаев заражения китайским вирусом, а также более 27 тысяч смертей.

Правительство страны уже разрешило возобновить футбольные поединки, начиная с 8 июня. Точная дата рестарта сезона пока не утверждена.

Ла Лига была остановлена после 27-ми туров. В турнире лидирует "Барселона", которая опережает "Реал" на 2 очка.

УНИАН ранее сообщал о том, что главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан грубо нарушил карантин.

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