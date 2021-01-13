Мадридская команда является лучшей в Европе по темпу набора очков.

Мадридский "Атлетико" бросает вызов "Реалу" и "Барселоне" в борьбе за титул чемпиона Испании.

В перенесенном домашнем матче 1-го тура Ла Лиги с действующими обладателями кубка Лиги Европы "Севильей" команда Диего Симеоне набрала три очка. "Матрасники" победили 2:0 благодаря голам Анхеля Корреа и Сауля Ньигеса.

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Таким образом, "Атлетико" укрепил свои позиции на первой строчке.

Столичный гранд имеет комфортный отрыв от преследователей, а именно плюс 4 очка от "Реала" и две игры в запасе.

Также "Атлетико" является лучшей командой Европы по темпу набора очков среди топ-5 европейских лиг. Согласно данным статистического портала fbref, первая пятерка команд в компоненте среднего набора очков за игру выглядит следующим образом:

1. "Атлетико" - 2,56 очка за игру

2. "Милан" - 2,35 очка за игру

3. "Бавария" - 2,20 очка за игру

4. "Интер" - 2,18 очка за игру

5. "Манчестер Юнайтед" - 2,12 очка за игру

Напомним, что последний раз "Атлетико" становился чемпионами Испании в 2014 году.

Обзор матча "Атлетико" - "Севилья" от телеканала MEGOGO:

Чемпионат Испании: положение команд

Первое место занимает "Атлетико". Они имеют 41 очко, лучшую разницу забитых и пропущенных мячей (31-6), 4 пункта отрыва от второго места и два матча в запасе.

"Реал" преследует своих конкурентов. Действующий чемпион Испании за 18 туров имеет 37 зачетных пунктов и второе место.

"Барселона" после неубедительного старта наверстывает упущенное. Каталонцы за 18 матчей набрали 34 очка и единолично занимают третью строчку.

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Автор: Budrin Artem