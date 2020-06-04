В тройке - только футболисты: кто из спортсменов больше всех заработал в Instagram за время карантина

Самыми большими заработками в соцсети может похвастаться Криштиану Роналду.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду возглавил рейтинг действующих и бывших спортсменов по заработкам в Instagram за время карантина.

Рейтинг составило издание Daily Mail.

При составлении рейтинга учитывались заработки спортсменов в Instagram в период с 12 марта по 14 мая.

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За этот период Роналду, на которого подписаны 219 миллионов, разместил у себя четыре рекламные публикации и заработал 2,1 миллиона евро.

В тройку вошли еще два футболиста: форвард "Барселоны" Лионель Месси и нападающий ПСЖ Неймар.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Криштиану Роналду (219 миллионов подписчиков) - 2,1 миллиона евро, 4 рекламных поста

2. Лионель Месси (151 млн подписчиков) - 1,45 млн евро, 4 поста

3. Неймар (138 млн подписчиков) - 1,3 млн евро, 4 поста

4. Шакил О'Нил (17 млн подписчиков) - 648 тысяч евро, 16 постов

5. Дэвид Бекхэм (62 млн подписчиков) - 450 тысяч евро, 4 поста

6. Вират Кохли (59 млн подписчиков) - 421 тысяча евро, 3 поста

7. Златан Ибрагимович (42 млн подписчиков) - 204 тысячи евро, 2 поста

8. Дуэйн Уэйд (16 млн подписчиков) - 159 тысяч евро, 4 поста

9. Дани Алвес (31 млн подписчиков) - 148 тысяч евро, 2 поста

10. Энтони Джошуа (11 млн подписчиков) - 134 тысячи евро, 5 постов

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Роналду вошел в тройку самых влиятельных людей в мире футбола.

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