Футбольная ассоциация Чехии утверждает, что Криштиану Роналду еще не догнал Йозефа Бицана.

Футбольная ассоциация Чехии заявила, что рекорд по количеству голов в официальных матчах до сих пор принадлежит экс-форварду сборных Австрии и Чехословакии Йозефу Бицану.

Об этом сообщает официальный Twitter-аккаунт организации.

В активе Роналду сейчас 760 голов. По информации ряда источников, португалец обошел Бицана, у которого 759 мячей.

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Однако Комиссия по истории и статистике футбольной ассоциации Чехии подсчитала, что Бицан на самом деле забил 821 мяч.

В частности, некоторые статистические порталы не учли мячи Бицана, забитые за "Градец-Кралове" из Второй лиги в 1952-м.

"Учитываются голы из матчей первой и второй лиг Австрии и Чехии, национальных кубков, Кубка Центральной Европы и сборных. Товарищеские матчи не учитываются, если дело не касается национальной сборной", - говорится в заявлении.

"Это означает, что Криштиану Роналду - еще не лучший бомбардир в истории. Ему надо поработать, чтобы побить рекорд", - заявил глава комитета Ярослав Колар.

Таким образом, если верить данным подсчетам, Роналду необходимо забить еще 62 гола, чтобы обойти Бицана.

Отметим, что Бицан выступал на профессиональном уровне с 1931 по 1955 годы.

The best goalscorer in football history? 🤔



The History and Statistics committee of the Czech FA counted all the goals scored by the legendary Josef Bican and we can declare he scored 821 goals in official matches.



Jaroslav Kolář, the Head of the committee shares more details. pic.twitter.com/eYqTcGJf1p — Czech Football Team (@ceskarepre_eng) January 21, 2021

Криштиану Роналду: последние достижения

В 2020 году Роналду провел 38 официальных матчей за "Ювентус", забил 39 мячей и отдал 6 ассистов.

Роналду был признан лучшим футболистом 21 века по версии Globe Soccer Awards.

Также Роналду попал в символическую сборную всех времен France Football.

В прошлом году Роналду приблизился к мировому рекорду по голам за сборную. У Криштиану 102 гола за сборную Португалии. До исторического рекорда всего 7 мячей. У экс-нападающего сборной Ирана Але Даеи 109 голов.

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Автор: Антон Дударь