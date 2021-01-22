Йозеф Бицан завершил карьеру в 1955 году / фото twitter.com/ceskarepre

Футбольная ассоциация Чехии заявила, что рекорд по количеству голов в официальных матчах до сих пор принадлежит экс-форварду сборных Австрии и Чехословакии Йозефу Бицану.

Об этом сообщает официальный Twitter-аккаунт организации.

В активе Роналду сейчас 760 голов. По информации ряда источников, португалец обошел Бицана, у которого 759 мячей.

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Однако Комиссия по истории и статистике футбольной ассоциации Чехии подсчитала, что Бицан на самом деле забил 821 мяч.

В частности, некоторые статистические порталы не учли мячи Бицана, забитые за "Градец-Кралове" из Второй лиги в 1952-м.

"Учитываются голы из матчей первой и второй лиг Австрии и Чехии, национальных кубков, Кубка Центральной Европы и сборных. Товарищеские матчи не учитываются, если дело не касается национальной сборной", - говорится в заявлении.

"Это означает, что Криштиану Роналду - еще не лучший бомбардир в истории. Ему надо поработать, чтобы побить рекорд", - заявил глава комитета Ярослав Колар.

Таким образом, если верить данным подсчетам, Роналду необходимо забить еще 62 гола, чтобы обойти Бицана.

Отметим, что Бицан выступал на профессиональном уровне с 1931 по 1955 годы.

Криштиану Роналду: последние достижения

  • В 2020 году Роналду провел 38 официальных матчей за "Ювентус", забил 39 мячей и отдал 6 ассистов.
  • Роналду был признан лучшим футболистом 21 века по версии Globe Soccer Awards.
  • Также Роналду попал в символическую сборную всех времен France Football.
  • В прошлом году Роналду приблизился к мировому рекорду по голам за сборную. У Криштиану 102 гола за сборную Португалии. До исторического рекорда всего 7 мячей. У экс-нападающего сборной Ирана Але Даеи 109 голов.

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Автор: Антон Дударь