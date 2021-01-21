Португалец покорил невероятную вершину.

20 января в рамках Суперкубка Италии "Ювентус" одолел "Наполи". Счет в матче открыл Криштиану Роналду. Этот гол - исторический.

Португальская звезда стал лучшим бомбардиром в истории профессионального футбола. 35-летний нападающий забил 760 мячей в профессиональной карьере. Это помогло ему опередить австрийца Йозефа Бицана (759).

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Правда, свои 760 мячей Роналду забил в 1040 матчах. А Бицану для 759 голов нужно было провести 495 матчей.

На третьем месте рейтинга - "Король футбола" Пеле, у которого 757 голов в официальных матчах.

Криштиану Роналду: главное

В 2020 году Роналду провел 38 официальных матчей за "Ювентус", забил 39 мячей и отдал 6 ассистов.

Роналду приблизился к мировому рекорду по голам за сборную.

Криштиану Роналду попал в символическую сборную всех времен France Football.

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Автор: Будрин Артем