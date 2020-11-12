В "Манчестер Юнайтед" вновь хотят видеть португальца на "Олд Траффорд".

Английский "Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Об этом в Twitter сообщил журналист ESPN Кристиан Мартин.

Он отмечает, что источники в Португалии и "Манчестер Юнайтед" подтвердили, что "Красные дьяволы" уговаривают Роналду вернуться на "Олд Траффорд" в следующем сезоне.

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Португальский футболист сейчас раздумывает над этим предложением.

Если Роналду захочет перейти в "МЮ", то "Ювентус" будет готов вступить в переговоры по его трансферу.

Напомним, Роналду выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 годы.

Контракт Роналду с "Ювентусом" действителен до лета 2022 года. Ранее в СМИ появилась информацию, что туринский клуб будет готов расстаться с 35-летним португальцем летом, чтобы разгрузить платежную ведомость.

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Автор: Антон Дударь