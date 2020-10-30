Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду сдал негативный тест на коронавирус.
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Об этом сообщил официальный сайт туринского клуба.
Португалец сделал мазок, который подтвердил его выздоровление. Теперь футболист покинет самоизоляцию, на которой он провел 19 дней.
Следующий матч "Ювентус" проведет 1 ноября против "Специи" в Серии А. Теоретически 35-летний бомбардир уже сможет сыграть в этом поединке.
Еще более вероятно появление Роналду в матче против "Ференцвароша" Сергея Реброва на выезде в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов 4 ноября.
Коронавирус у Роналду: главное
- Роналду получил первый положительный тест на коронавирус в расположении сборной Португалии 13 октября.
- Футболист пропустил матч "Юве" с киевским "Динамо" на выезде в стартовом туре ЛЧ. Итальянцы одержали победу со счетом 2:0.
- Роналду придумал план, как сократить карантин и успеть вернуться на поле уже в игре с "Барселоной". Но 22 октября стало известно о втором положительном тесте португальца, а 25 октября он сдал третий положительный тест.
- Роналду пропустил матч против "Барселоны", который состоялся 28 октября и завершился победой каталонцев со счетом 2:0.
- В одной из соцсетей Роналду грубо высказался о тесте на коронавирус, после чего удалил свой комментарий.
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