Португалец вскоре вернется на поле.

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду сдал негативный тест на коронавирус.

Читайте такжеМинистр спорта Италии обвинил Роналду в нарушении медицинского протокола

Об этом сообщил официальный сайт туринского клуба.

Португалец сделал мазок, который подтвердил его выздоровление. Теперь футболист покинет самоизоляцию, на которой он провел 19 дней.

Следующий матч "Ювентус" проведет 1 ноября против "Специи" в Серии А. Теоретически 35-летний бомбардир уже сможет сыграть в этом поединке.

Еще более вероятно появление Роналду в матче против "Ференцвароша" Сергея Реброва на выезде в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов 4 ноября.

Коронавирус у Роналду: главное

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перевод: Данил Слесь