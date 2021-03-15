Хавбек "Баварии" Кингсли Коман оштрафован на 50 тысяч евро за нарушение корпоративной этики. 24-летний француз прибыл на базу клуба не на колесах служебного автомобиля бренда "Audi", а на собственной машине "Мерседес".
Об этом сообщает Bild.
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Секьюрити не позволили титулованному игроку заехать на подземный паркинг. На футболиста наложили штраф согласно прописанным пунктам в контракте. Игроки "Баварии" должны ездить на служебных машинах, представленные титульным спонсором - "Audi" и "VW Group". Это не распространяется на частную жизнь, а касается лишь официальных мероприятий связанных с играми, деловыми встречами и тренировками.
Заметим, что в апреле 2020 года воспитанник ПСЖ уже был наказан за подобную выходку.
Напомним, что в напряженном финальном матче Лиги чемпионов 2020 года, в котором встречались французский ПСЖ и мюнхенская "Бавария" именно Коман забил единственный и решающий гол во втором тайме, который стал победным.
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