Черниговская Десна определилась с домашним стадионом на матчи квалификации Лиги Европы
18:44, 28 июля 2020Футбол
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Четвертый по силе клуб УПЛ будет играть в Киеве.
Оболонь-Арена может вместить 5100 зрителей / фото fcbrovar.obolon.ua/arena
Черниговская "Десна" будет проводить домашние матчи в квалификации Лиги Европы 2020-2021 в Киеве.
Об этом в Telegram сообщил главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков.
Домашним стадионом "Десны" будет "Оболонь-Арена", которая может вместить 5100 зрителей.
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Напомним, в чемпионате УПЛ 2019-2020 "Десна" заняла четвертое место и получила возможность дебютировать в квалификации Лиги Европы. Черниговский клуб стартует с третьего отборочного раунда.
В УПЛ и Кубке Украины "Десна" проводит домашние матчи на стадионе имени Гагарина в Чернигове.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что в Украине распределили все футбольные стадионы по категориям.
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