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Черниговская Десна определилась с домашним стадионом на матчи квалификации Лиги Европы

18:44, 28 июля 2020
Футбол
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Оболонь-Арена может вместить 5100 зрителей / фото fcbrovar.obolon.ua/arena

Об этом в Telegram сообщил главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков.

Домашним стадионом "Десны" будет "Оболонь-Арена", которая может вместить 5100 зрителей.

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Напомним, в чемпионате УПЛ 2019-2020 "Десна" заняла четвертое место и получила возможность дебютировать в квалификации Лиги Европы. Черниговский клуб стартует с третьего отборочного раунда.

В УПЛ и Кубке Украины "Десна" проводит домашние матчи на стадионе имени Гагарина в Чернигове.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что в Украине распределили все футбольные стадионы по категориям.

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