Черниговская Десна определилась с домашним стадионом на матчи квалификации Лиги Европы

Четвертый по силе клуб УПЛ будет играть в Киеве.

Черниговская "Десна" будет проводить домашние матчи в квалификации Лиги Европы 2020-2021 в Киеве.

Об этом в Telegram сообщил главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков.

Домашним стадионом "Десны" будет "Оболонь-Арена", которая может вместить 5100 зрителей.

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Напомним, в чемпионате УПЛ 2019-2020 "Десна" заняла четвертое место и получила возможность дебютировать в квалификации Лиги Европы. Черниговский клуб стартует с третьего отборочного раунда.

В УПЛ и Кубке Украины "Десна" проводит домашние матчи на стадионе имени Гагарина в Чернигове.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что в Украине распределили все футбольные стадионы по категориям.

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