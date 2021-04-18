Колос и Днепр-1 поделили очки / фото ФК Колос

В заключительном матче 22-го тура чемпионата Украины "Колос" принимал "Днепр-1".

Матч завершился вничью. Команды обменялись голами после угловых в первом тайме.

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"Колос" набрал 34 очка и занимает в УПЛ шестое место. "Днепр-1", у которого 26 очков, идет восьмым.

"Колос" - "Днепр-1" - 1:1

Голы: Милько, 27 - Чуже, 43

"Колос": Волынец, Золотов, Гавриш, Новак, Петров, Милько, Кравченко, Чурко, Богданов, Костышин (Смирный, 72), Лысенко (Антюх, 85)

"Днепр-1": Юрчук, Логинов (Сваток, 58), Дуглас, Тейлор, Цуриков (Булеца, 65), Игнатенко, Назаренко (Батагов, 65), Когут, Дубинчак, Хобленко (Ярмолюк, 90), Чуже

Украинская Премьер-лига: 22-й тур

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Автор: Антон Дударь