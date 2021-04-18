В заключительном матче 22-го тура чемпионата Украины "Колос" принимал "Днепр-1".
Матч завершился вничью. Команды обменялись голами после угловых в первом тайме.
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"Колос" набрал 34 очка и занимает в УПЛ шестое место. "Днепр-1", у которого 26 очков, идет восьмым.
"Колос" - "Днепр-1" - 1:1
Голы: Милько, 27 - Чуже, 43
"Колос": Волынец, Золотов, Гавриш, Новак, Петров, Милько, Кравченко, Чурко, Богданов, Костышин (Смирный, 72), Лысенко (Антюх, 85)
"Днепр-1": Юрчук, Логинов (Сваток, 58), Дуглас, Тейлор, Цуриков (Булеца, 65), Игнатенко, Назаренко (Батагов, 65), Когут, Дубинчак, Хобленко (Ярмолюк, 90), Чуже
Украинская Премьер-лига: 22-й тур
- 22-й тур УПЛ проходил с 16 по 18 апреля.
- В стартовом поединке тура "Львов" в волевом стиле обыграл "Александрию".
- "Минай" в Ужгороде сенсационно одолел "Десну".
- "Ворскла" благодаря хет-трику Владислава Кулача разбила "Зарю".
- В центральном поединке тура "Динамо" обыграло "Шахтер", приблизившись к титулу чемпиона.
- 18 апреля состоялось еще два матча: "Ингулец" и "Рух" сыграли вничью, а "Олимпик" прервал серию поражений в поединке с "Мариуполем".
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