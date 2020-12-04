Катерина Монзуль впервые работала на матче мужского еврокубка.

Первый матч украинской рефери Катерины Монзуль в Лиге Европы ознаменовался курьезом. Украинка работала на игре "Гент" - "Слован".

Во втором тайме Монзуль запретила капитану "Гента" Вадису Одидже-Офоэ выйти на замену.

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Дело в том, что Одиджа-Офоэ изначально был внесен в стартовый состав "Гента", однако на предматчевой разминке у него появились болевые ощущения в ноге. Вместо него на поле вышел другой игрок, а бельгиец расположился не на скамейке запасных своей команды, а на трибуне.

Во втором тайме тренер "Гента" все же решил выпустить Одиджу-Офоэ на поле. Футболист уже забрал капитанскую повязку у замененного Свена Кумса и ступил на газон. Однако в ситуацию вмешалась Монзуль.

Украинка не позволила Одидже-Офоэ вступить в игру после переговоров, в ходе которых переводчиком выступил нападающий сборной Украины и "Гента" Роман Яремчук. На поле в итоге пришлось вернуться Кумсу.

"Оджиджа-Офоэ сначала сел на трибуну. Мы не исключали его из заявки. Просто на скамейке запасных не было места. После многих телефонных звонков мы получили разрешение от УЕФА выпустить Вадиса. Но официальные лица матча решили по-другому. Я никогда не видел ничего подобного", - прокомментировал ситуацию наставник "Гента" Вим Де Декер, которого цитирует sporza.be.

Добавим, что по ходу встречи Монзуль показала 9 желтых карточек. Такое большое количество предупреждений обусловлено потасовкой, которая возникла на поле во втором тайме.

Екатерина Монзуль: дебют в еврокубках

39-летняя Монзуль, которая судит матчи УПЛ, впервые работала на матчах мужских команд в еврокубках.

Впервые в истории Лиги Европы матч судило женское трио арбитров. Монзуль помогали Марина Стрелецкая и Александра Ардашева.

Ранее в ноябре Монзуль впервые судила матч Лиги наций между сборными Сан-Марино и Гибралтара.

Высшей ступенькой карьеры Монзуль в женском футболе стала работа на финале чемпионата мира-2015 в Канаде между сборными США и Японии.

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Автор: Антон Дударь