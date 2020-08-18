Шахтер установил антирекорд Лиги Европы
10:23, 18 августа 2020Футбол
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Донецкий клуб в полуфинале турнира уступил "Интеру" со счетом 0:5.
Игроки Шахтера / фото REUTERS
Донецкий "Шахтер" установил антирекорд Лиги Европы, проиграв итальянскому "Интеру" со счетом 0:5 в матче 1/2 финала в Дюссельдорфе.
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Об этом в Twitter сообщает OptaJoe.
Это поражение стало рекордным для полуфинальных матчей Лиги Европы/Кубка УЕФА - с такой большой разницей в одном поединке 1/2 финала ранее не проигрывал никто.
"Интер" соответственно стал рекордсменом турнира.
Отметим, что поражение от "Интера" стало для "горняков" первым в текущем розыгрыше ЛЕ.
Лига Европы: путь "Шахтера" подошел к концу
- "Шахтер" проиграл "Интеру" со счетом 0:5 и покинул Лигу Европы
- "Шахтер" в третий раз в своей истории играл в полуфинале турнира. "Горняки" упустили возможность во второй раз сыграть в финальном поединке Лиги Европы/Кубка УЕФА.
- УНИАН вел онлайн-трансляцию матча "Интер" - "Шахтер".
- В финальном матче "Интер" сыграет с испанской "Севильей", которая в своем полуфинале победила "Манчестер Юнайтед" (2:1). Решающий поединок состоится 21 августа в Кельне.
- "Шахтер" потерпел первое поражение в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.
- Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру взял ответственность за поражение на себя.
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