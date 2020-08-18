Донецкий клуб в полуфинале турнира уступил "Интеру" со счетом 0:5.

Донецкий "Шахтер" установил антирекорд Лиги Европы, проиграв итальянскому "Интеру" со счетом 0:5 в матче 1/2 финала в Дюссельдорфе.

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Об этом в Twitter сообщает OptaJoe.

Это поражение стало рекордным для полуфинальных матчей Лиги Европы/Кубка УЕФА - с такой большой разницей в одном поединке 1/2 финала ранее не проигрывал никто.

"Интер" соответственно стал рекордсменом турнира.

Отметим, что поражение от "Интера" стало для "горняков" первым в текущем розыгрыше ЛЕ.

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Автор: Антон Дударь