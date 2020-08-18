цей матеріал доступний українською

Шахтер установил антирекорд Лиги Европы

10:23, 18 августа 2020
Футбол
620 0
Игроки Шахтера / фото REUTERS

Читайте также"Застали врасплох": тренер Интера - о разгроме Шахтера в полуфинале Лиги Европы

Об этом в Twitter сообщает OptaJoe.

Это поражение стало рекордным для полуфинальных матчей Лиги Европы/Кубка УЕФА - с такой большой разницей в одном поединке 1/2 финала ранее не проигрывал никто.

"Интер" соответственно стал рекордсменом турнира. 

Отметим, что поражение от "Интера" стало для "горняков" первым в текущем розыгрыше ЛЕ.

Лига Европы: путь "Шахтера" подошел к концу

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter